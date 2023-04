Com investimento de R$ 6 mi, restaurante Dhomus apresenta sua versão do Mediterrâneo

"Um restaurante mediterrâneo com bons frutos do mar em um ambiente aberto, remetendo a sensação de praia, mas no meio do Jardim Europa", é assim que Luiz Felipe Bordon define o Dhomus, restaurante que divide a sociedade com Fabiano Cunha.

Com investimento de 6 milhões de reais, o espaço foi inaugurado há um ano no bairro nobre de São Paulo. A decoração apresenta parede de pedras, lustres suspensos, um bar na varanda, dividido em três ambientes: salão interno, externo e um rooftop.

"Frequentava Mykonos todos os anos, e achava as referências de lá super transadas, com uma decoração rústica com pedra, madeira e cimento queimado, e decidi trazer para o Brasil", diz Bordon.

A programação musical da casa é variada, às quintas-feiras, no Terraço Dhomus, acontece o Jazz Night, aos sábados DJ Lounge e música ao vivo nos domingos.

Menu com referências europeias

O menu criado pelo chef Leonardo Russo conta com pratos mediterrâneos e fusões com a gastronomia nacional. Dentre as sugestões, para comer com as mãos: Suplì de risoto, tartar de atum e creme de azeitonas (5 unidades, R$ 51) e o Croquete de cordeiro com maionese cacio & pepe (5 unidades, R$ 51). Já na seção de entradas: Carpaccio de polvo, creme de batata e salsão (R$65) e Vieiras gratinadas, creme de berinjela e nduja (2 unidades, R$ 78).

Entre os principais: Grigliata de peixe e frutos do mar com tagliolini al nero (R$ 119); Paccheri ala scarpariello e atum (R$ 83); Atum a palermitana com beterraba assada e balsâmico de framboesa (R$ 88); Lumache alla vodka e lulas grelhadas (R$ 85) e Tagliolini all’arrabbiata e lagostim grelhado (R$ 95).

Há opções para compartilhar até 2 pessoas: Paleta de cordeiro assada (R$ 240) e Short Rib 600 gramas Black Angus Grelhado (R$ 190). E para adoçar o paladar as sugestões são Carpaccio de abacaxi com sorbet de limão siciliano (R$ 28), Profiterole com sorvete de pistache e amarena (R$ 35) e o Tiramisù clássico (R$ 35).

Dhomus: Rua Amauri, 27 - São Paulo. Reservas via WhatsApp:(11) 93903-9443.