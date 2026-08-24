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Festa Masp chega à segunda edição em 2026 e quer arrecadar R$ 5 milhões

Realizado com patrocínio da Gucci, evento beneficente terá show da colombiana Aria Vega e chega à sua 12ª edição para arrecadar fundos para a programação anual do museu

Festa Masp: edição de 2026 quer arrecadar R$ 5 milhões (Divulgação/Divulgação)

Festa Masp: edição de 2026 quer arrecadar R$ 5 milhões (Divulgação/Divulgação)

Luiza Vilela
Luiza Vilela

Repórter de Casual

Publicado em 24 de agosto de 2026 às 17h15.

Última atualização em 25 de agosto de 2026 às 10h47.

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O Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand (Masp) anunciou nesta segunda-feira, 24, a data da 12ª edição da Festa Masp. Marcado para o dia 7 de outubro, o tradicional evento beneficente arrecada fundos para apoiar as exposições e a programação anual da instituição.

Em sintonia com o eixo curatorial do museu em 2026, a festa terá como tema as Histórias latino-americanas. Pelo segundo ano consecutivo, a Gucci figura como a principal patrocinadora da noite. No ano passado, o evento recebeu nomes como Taís Araujo, Lázaro Ramos, Bruna Marquezine e Alice Carvalho.

A atração principal deste ano será a cantora e compositora colombiana Aria Vega, que se apresenta no Brasil pela primeira vez. Natural de Barranquilla, a artista é reconhecida por fundir as raízes afro-caribenhas de seu país natal com elementos contemporâneos do pop, afrobeats e música urbana.

O que esperar da Festa Masp de 2026?

Dividida em dois momentos, a noite começa às 19h com um coquetel e jantar exclusivo para convidados no Edifício Lina Bo Bardi, assinado pelo buffet Zest Cozinha Criativa e inspirado na gastronomia típica de países latinos, incluindo o Brasil. A partir das 22h, a pista de dança abre espaço para mais 450 pessoas.

A programação musical da festa começa com o grupo Quimbará, expoente da música cubana e latina na capital paulista, seguido pelo show de Aria Vega e pelo som do bloco carnavalesco Do México para Baixo. A produção do evento é assinada por Jacimar Silva, com ambientação floral de Conrado Pedroso, da Amorphophallus.

A edição de 2025 da Festa Masp levantou R$ 4 milhões em recursos para o museu. A meta para este ano é chegar entre R$ 4,5 milhões e R$ 5 milhões. Os ingressos variam entre R$ 1.000 para a pista e R$ 6.500 para o jantar individual. Mesas fechadas — para até 10 pessoas — partem da casa dos R$ 65 mil.

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