Com Gisele Bündchen, Democrata expande moda feminina e inaugura loja física para mulheres em 2026

Fundada em 1983, em Franca, a Democrata é uma marca consolidada no imaginário de calçados masculinos. Desde o ano passado, no entanto, apostou na moda feminina — e o resultado de vendas foi tão expressivo que, agora, a empresa quer ir além nesse mercado, com a ajuda de Gisele Bündchen.

Nesta segunda-feira, 29, a supermodelo estrela na coleção de verão de 2026 da marca, com uma linha inédita. Bündchen foi fotografada em julho na Fazenda Boa Vista, no interior de São Paulo. Foi a primeira campanha no Brasil após a gravidez, que marca uma nova etapa para a gigante calçadista.

De olho no mercado feminino

Em setembro de 2024, a Democrata lançou pela primeira vez uma linha de tênis femininos. Ao passar dos meses, a coleção se desenvolveu em outros produtos para mulheres e o setor tornou-se essencial para o crescimento da marca, a ponto de já representar 20% das vendas.

No primeiro semestre de 2026, a empresa inaugura a primeira loja física em São Paulo, dedicada exclusivamente ao público feminino.

O movimento não para no Brasil. A Democrata apresenta nesta temporada a linha feminina na feira MICAM, em Milão, a mais importante do setor no mundo, e marca também o início da exportação dos produtos para mulheres.

Hoje, o portfólio da marca já conta com dez linhas femininas, que incluem sandálias rasteiras, flatforms, anabelas, loafers, mocassins, botas, papetes, mules, sapatilhas e acessórios.

Para Breno Cintra, diretor criativo da Democrata, expandir para o universo feminino sempre foi um objetivo estratégico.

“O desempenho obtido em tão pouco tempo comprova o potencial dessa categoria e reforça que estamos diante de um novo vetor de crescimento para a companhia”, diz ele.

Apesar da nova fase, o segmento masculino continua a ser o alicerce da marca, com presença em mais de 5 mil pontos de venda no Brasil, 140 lojas próprias e exportação para 40 países. 55% das vendas do portfólio masculino são de tênis, além de releituras contemporâneas de sapatos sociais.