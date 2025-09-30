Casual

Com Gisele Bündchen, Democrata expande moda feminina e inaugura loja física para mulheres em 2026

Ação com a marca é a primeira campanha da supermodelo no Brasil após a gravidez

Luiza Vilela
Luiza Vilela

Repórter de Casual

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 08h00.

Última atualização em 30 de setembro de 2025 às 08h38.

Fundada em 1983, em Franca, a Democrata é uma marca consolidada no imaginário de calçados masculinos. Desde o ano passado, no entanto, apostou na moda feminina — e o resultado de vendas foi tão expressivo que, agora, a empresa quer ir além nesse mercado, com a ajuda de Gisele Bündchen.

Nesta segunda-feira, 29, a supermodelo estrela na coleção de verão de 2026 da marca, com uma linha inédita. Bündchen foi fotografada em julho na Fazenda Boa Vista, no interior de São Paulo. Foi a primeira campanha no Brasil após a gravidez, que marca uma nova etapa para a gigante calçadista.

De olho no mercado feminino

Em setembro de 2024, a Democrata lançou pela primeira vez uma linha de tênis femininos. Ao passar dos meses, a coleção se desenvolveu em outros produtos para mulheres e o setor tornou-se essencial para o crescimento da marca, a ponto de já representar 20% das vendas.

No primeiro semestre de 2026, a empresa inaugura a primeira loja física em São Paulo, dedicada exclusivamente ao público feminino. 

O movimento não para no Brasil. A Democrata apresenta nesta temporada a linha feminina na feira MICAM, em Milão, a mais importante do setor no mundo, e marca também o início da exportação dos produtos para mulheres.

Hoje, o portfólio da marca já conta com dez linhas femininas, que incluem sandálias rasteiras, flatforms, anabelas, loafers, mocassins, botas, papetes, mules, sapatilhas e acessórios.

Para Breno Cintra, diretor criativo da Democrata, expandir para o universo feminino sempre foi um objetivo estratégico.

“O desempenho obtido em tão pouco tempo comprova o potencial dessa categoria e reforça que estamos diante de um novo vetor de crescimento para a companhia”, diz ele.

Apesar da nova fase, o segmento masculino continua a ser o alicerce da marca, com presença em mais de 5 mil pontos de venda no Brasil, 140 lojas próprias e exportação para 40 países. 55% das vendas do portfólio masculino são de tênis, além de releituras contemporâneas de sapatos sociais.

