O império de luxo europeu Hermès está indo tão bem que até parentes distantes do fundador original da marca estão acumulando fortunas.

De acordo com a Fortune, Wilfried Guerrand faz parte do comitê executivo da Hermès sediada em Paris, atuando como diretor administrativo, sistemas de informação e dados.

Ele também é um descendente distante de um braço da dinastia Hermès e, neste ano, presenteou cada um de seus quatro filhos com 450 ações: Sixtine, 25, Stanislas, 20, Mathias, 19, e Albane, 18, de acordo com os registros regulatórios vistos pela Bloomberg.

Nos últimos cinco anos, o preço das ações da Hermès International — que fabrica bolsas famosas e cobiçadas, incluindo a Birkin e a Kelly — disparou 226%, para mais de € 2.000. Isso significa que o valor total das ações doadas aos descendentes de Guerrand é pouco menos de € 3,9 milhões (US$ 4,3 milhões).

Como resultado, o quarteto da Geração Z se tornou milionário em questão de meses, cortesia da doação de seu pai - Guerrand entrou para a Hermès há quase 30 anos.

Wilfried Guerrand assumiu o comando da Hermès Femme — as coleções femininas — em 2012 e agora também a parte de TI e dados.

De acordo com os registros de câmbio vistos pela Bloomberg, Guarrand possuía 10.147 ações da Hermès no final do ano passado, o que significa que ele tem ativos que valem mais de € 21,6 milhões (US$ 23,9 milhões).

Outras famílias

A marca Hermès — lançada pelo fabricante de arreios Thierry Hermès no final da década de 1830 — agora abrange três sobrenomes notáveis ​​com mais de 100 pessoas em sua árvore genealógica. Esses três sobrenomes são Dumas, Guerrand e Puech — kkkk está entre os membros do último.

Neste ano, a Forbes avaliou a fortuna de Puech em US$ 13,6 bilhões - ele virou manchete quando anunciou que queria doar seu patrimônio ao seu jardineiro.

Desde então, Puech iniciou um processo judicial contra seu antigo gerente de fortunas depois que Puech alegou que o dinheiro havia desaparecido e ele não tinha ideia de para onde.

Embora Puech seja um membro da família que se afastou da marca Hermès, outros descendentes ainda comandam o negócio.

O presidente executivo Axel Dumas é um membro da sexta geração da família que fundou a casa de moda e ocupa o cargo desde 2013.