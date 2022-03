Anitta é 1ª brasileira a alcançar Top 10 do Spotify Global

A cantora Anitta bateu o próprio recorde do Spotify e é a primeira artista brasileira a entrar no Top 10 Global do serviço de streaming com a música "Envolver". Até o momento de publicação desta matéria, o hit espanhol já acumulou mais de 55 milhões de visualizações na plataforma.

Até a tarde de sábado, 19, "Envolver" se encontra em 9° lugar na playlist Global e com tendência de ascensão. Já no Top Brasil, está em 17°.

Muito do sucesso do hit espanhol de Anitta é graças ao TikTok. A trend ("tendência", em português) conhecida como "El paso de Anitta" conquistou o coração da América Latina e até dos Estados Unidos, onde a música se encontra entre as 10 mais escolhidas pelos usuários no aplicativo.

Dados do Spotify indicam que mais de metade dos usuários que escutam "Envolver" são do exterior.

A coreografia é a mesma que Anitta faz no videoclipe da música, que já conta com mais de 60 milhões de visualizações. Ao som do refrão, os usuários do TikTok gravam um vídeo em posição de flexão e rebolando os quadris para cima e para baixo.

No final de 2017, a cantora quase chegou ao Top 10 com "Vai malandra". O hit conquistou o 18° lugar no Top 50 Global.

Fique por dentro das novidades sobre filmes, séries e esportes assinando a EXAME, por menos de R$11/mês.