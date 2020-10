Com discos que misturam carne, queijo e bacon, casa reinventa hambúrguer

É quase como reinventar a roda: uma missão talvez impossível, mas vai que alguém consegue? Inaugurada no dia 4 de setembro em São Paulo, a Nope Loaded Burguers se propôs um desafio parecido: reinventar o hambúrguer. Nessa lanchonete você não pode escolher acréscimos como cebola, bacon ou shimeji. Isso porque todo e qualquer ingrediente extra é amassado junto com a carne para dar forma aos discos que vão para a grelha. Na prática, portanto, o único acompanhamento acaba sendo o pão de brioche e dez molhos, servidos em potinhos.

Chamados de loaded burgers, os hambúrgueres do tipo foram descobertos por um dos sócios da casa na Espanha — trata-se de Alessandro Dessimoni, também dono do restaurante Ferra Jockey. Eles se diferenciam dos tradicionais pela maior complexidade de sabor, uma vantagem e tanto dado que são raras as hamburguerias que acertam no tempero da carne, e pela umidade a mais. A ausência de uma fatia de queijo ou de uma folha de alface, no entanto, deixa o conjunto um pouco seco. Daí a necessidade de usar e abusar dos molhos, servidos à vontade — tarê com wasabi, aioli com lemon pepper e maionese com pimenta sriracha são algumas das opções.

Sete dos hambúrgueres da Nope têm como base a carne extraída de gado da raça angus. Destacam-se o que é incrementado com queijo prato, pimentão defumado e especiarias (32 reais) e o que ganha a companhia de pimenta jalapeño defumada, cebolas caramelizadas e especiarias (28 reais). O que homenageia a Itália leva parmesão e funghi (32 reais) e o que presta tributo ao Texas ganha queijo cheddar, farofa de bacon e barbecue spicy (32 reais). O disco da opção vegetariana leva shimeji, grão de bico, quinoa e leguminosas (28 reais).

Para abrir o apetite, fritas com salt paprika pepper e ou com salt lemon pepper (12 reais, a porção individual). De sobremesa, muffin de chocolate com sorvete, amêndoas cristalizadas, picolé e calda (26 reais) ou torta de banana ou maçã (17 reais), similar à de uma conhecida rede de lanchonetes que começa com M, acompanhada de sorvete.

Nope Loaded Burger

Endereço: Rua Doutor Melo Alves, 762

Horário de funcionamento: das 12 às 16 horas e das 18 às 22 horas. Delivery: iFood

