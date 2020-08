Com cachê milionário, Gusttavo Lima canta na maior live do Brasil

Com os protocolos de distanciamento social em função da pandemia de covid-19, diversos eventos tiveram de fazer adaptações. Não foi diferente com a Festa do Peão, evento tradicional de Barretos, cidade do interior de São Paulo.

A solução para manter a festa foi, é claro, transportá-la para o formato digital. A organização do evento anunciou que deve fazer a maior live do Brasil, em termos de estrutura, com apresentação do cantor sertanejo Gusttavo Lima.

O local da festa permanece o Parque do Peão, em Barretos. A adaptação para o ambiente online exigiu investimento no cenário, com 645 metros quadrados de LED na arena.

Outros artistas do universo sertanejo participam da transmissão, como Rionegro e Solimões. Estima-se que Gusttavo Lima tenha faturado cerca de 5 milhões de reais com sua apresentação.