Com ação social, Benefit melhora moradia das mulheres de Heliópolis, em SP

Neste mês de agosto, a marca de beleza Benefit promove no Brasil a quarta edição do projeto filantrópico Bold is Beautiful, que ajuda famílias lideradas por mulheres em situação de vulnerabilidade a terem melhores condições de moradia. Durante todo o mês, a marca doará todo o faturamento do seu serviço de design de sobrancelha e da pinça edição especial Grooming Tweezer & Brush para a ONG Habitat para Humanidade Brasil, que atua em Heliópolis, na zona sul de São Paulo.

Atuante na comunidade de Heliópolis, na zona sul de São Paulo, a ONG é parceira da Benefit há quatro anos. Desde 2017, os recursos arrecadados pela ação ajudaram a construir 13 casas para mães solteiras da comunidade, que é a segunda maior da capital paulista."

"Essas mulheres enfrentaram inúmeras adversidades e estão tentando melhorar a vida de seus filhos e de si mesmas", explica a Maggie Ford, filha de uma das fundadoras da Benefit e embaixadora global da ação. "A receita que estamos doando é muito real e poderia, é claro, ser usada para outras coisas internamente, mas assumimos o compromisso de criar uma mudança positiva maior na comunidade de mulheres e meninas."

À Exame, a executiva conta que estruturar um programa filantrópico que utiliza todo o faturamento de um mês do principal serviço da marca parecia arriscado no começo, mas funcionou muito bem tanto para as mulheres beneficiadas, quanto para a marca.

Ação Bold is Beautiful, da marca de beleza Benefit, ajuda a melhorar a moradia das mulheres de Heliópolis, em SP Ação Bold is Beautiful, da marca de beleza Benefit, ajuda a melhorar a moradia das mulheres de Heliópolis, em SP

"Era arriscado conceber um programa de arrecadação de fundos usando nosso serviço mais vendido, mas conseguimos e tem sido incrível", diz Ford. "Marcas não são apenas produtos, são grupos de pessoas dedicadas e apaixonadas, e nosso trabalho com a Bold is Beautiful reflete essa paixão. As pessoas querem se conectar com marcas que representam algo."

Fundada em 1976 na Califórnia, a Benefit está presente em 59 países em cinco continentes. No Brasil, atua há 10 anos com os seus famosos Bares de Sobrancelha, presentes nas lojas Sephora de grandes shoppings. Em todas elas, o serviço de design de sobrancelhas custa R$69 e deve ser agendado pelo site da marca.