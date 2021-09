Com 66 milhões de anos, maior tricerátops já descoberto vai a leilão

O esqueleto do maior dinossauro triceratopes conhecido até o momento, Big John, estará em exibição em Paris antes de seu leilão em outubro, informou a casa de leilões nesta terça-feira (31). O esqueleto, com cerca de oito metros de comprimento, tem três chifres na cabeça - um no nariz e dois na testa - e, por isso, o dinossauro é conhecido como triceratopes.

Big John tem cerca de 66 milhões de anos e será exposto a partir do dia 18 de outubro na Drouot, a conhecida casa de leilões parisiense, pela firma Giquello, até a sua venda no dia 21. O preço estimado está entre 1,2 e 1,5 milhões de euros (entre 1,4 e 1,8 milhões de dólares), embora no passado os leilões deste tipo de dinossauros se mostraram muito imprevisíveis.

Há uma dezena de potenciais compradores, explicou Alexandre Giquello.

O gigantesco crânio tem dois metros de largura e a estrutura tem cerca de 200 ossos, que na terça-feira já estavam sendo montados em Drouot. Big John está 60% completo e sua cabeça está 75%. Foi descoberto em 2014 na Dakota do Sul pelo geólogo americano Walter W. Stein Bill e restaurado na cidade italiana de Trieste.

Em outubro do ano passado, um esqueleto incomum de um alossauro, um dos mais antigos dinossauros conhecidos, foi vendido por mais de 3 milhões de euros (cerca de 3,5 milhões de dólares).