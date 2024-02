Com 40 metros e 3 decks: conheça o megaiate de luxo que será atração do Miami Boat Show

O mercado de barcos está aquecido. De 14 a 18 de fevereiro acontece a maior feira de barcos do mundo, o Miami Boat Show 2024. Na edição deste ano a expectativa é receber mais de 100 mil visitantes, que poderão conhecer e comprar mais de mil modelos de iates.

A projeção de negócios da edição de 2024 é superar 1,34 bilhão de dólares em vendas. Quem visitar a feira poderá conhecer de perto um dos megaiates mais luxuosos fabricados em série, a Azimut Grande Trideck, que impressiona mesmo à distância pelo design elegante, imponente e inovador formado por 3 conveses grandiosos em forma de cascata mais um no topo, cada um com uma característica, desde espaços para aproveitar a vista, passando por uma completa “beach area” até elegantes ambientes privados para convivência.

“A Azimut Grande Trideck traz toda a tecnologia da Azimut Yachts e apresenta ao mundo a inovadora solução de “três decks mais um” que permite aproveitar ao máximo a experiência sobre as águas e o contato com a natureza. O layout interior, desenhado por um dos mais renomados arquitetos náuticos do mundo, Achille Salvagni, surpreende e foi pensado para o consumidor moderno poder adaptar o mobiliário e os vários ambientes conforme o estilo de vida, é muito luxuoso mas é leve e sem formalidade. O Miami Boat Show é uma excelente oportunidade para os nossos clientes do Brasil conferirem de perto este modelo inovador e a ampla gama de barcos produzidos pelo estaleiro feitos para os diversos estilos do consumidor exigente”, diz Francesco Caputo, CEO da Azimut Yachts.

Azimut Grande Trideck

Com 38 metros de comprimento e 125 pés, o design exterior da Azimut Grande Trideck é assinado pelo arquiteto Alberto Mancini, que inovou o mercado náutico ao lançar um amplo terraço “extra” elevado na popa chamado Sea View Terrace. Com 30 metros quadrados, o ambiente parece estar suspenso no ar dois metros acima da água.

Já o interior do iate, por Achille Salvagni, traz em suas peças linhas curvas repletas de sofisticação, porém, de forma suave que traz a essência do estilo de vida a bordo.

Ele também surpreendeu ao trazer para este modelo novas funcionalidades para os espaços internos, como é o caso da área de jantar que foi disposta no convés superior, deixando o convés principal livre para o convívio. Em relação aos móveis, Salvagni projetou peças com efeito suspenso com iluminação indireta de LEDs. Ele optou também pela praticidade, com menos objetos, bordas e móveis com linhas curvas, cores e texturas neutras e materiais nobres.

Com o uso extensivo de fibra de carbono, o arquiteto naval Pierluigi Ausonio, junto com o Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento da Azimut | Benetti, conseguiu reduzir em 30% o peso da embarcação e garantir excelente estabilidade estática e melhor desempenho de navegação.

Os outros modelos apresentados pela Azimut Yachts no MIBS são a Verve 48, S7, Fly 53, Fly 68, Fly 72, Magellano 60, Magellano 30M.