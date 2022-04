Coachella: Anitta e Pabllo Vittar terão shows transmitidos pelo YouTube

Um dos maiores festivais do mundo, o Coachella terá seu primeiro fim de semana transmitido pelo YouTube. A programação que inicia nesta sexta-feira, 15, e vai até domingo, 17, estará totalmente disponível na plataforma.

No segundo fim de semana do festival, o Coachella irá transmitir somente uma seleção dos melhores momentos de todos os shows.

Por sorte dos brasileiros, as cantoras Anitta e Pabllo Vittar vão se apresentar nos dias 15 e 16, respectivamente. Portanto, será possível acompanhar as apresentações diretamente do Brasil.

O horário do show de Vittar ainda não foi divulgado, mas o de Anitta será às 18h no horário de Brasília.

Anitta acaba de lançar seu novo álbum, "Versions of Me". Após o sucesso de "Batidão Tropical", Vittar está divulgando um novo single com a artista britânica Rina Sawayama, o que pode significar um novo álbum em breve.

A dupla é conhecida pelo hit "Sua Cara" com Major Lazer e, mais recentemente, "Modo Turbo", em parceria com Luísa Sonza. Existem rumores que uma nova colaboração deve sair em breve.

Quer receber os conteúdos mais quentes da semana? Preencha seu cadastro aqui e saiba tudo com a newsletter da EXAME Casual.