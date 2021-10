Clubes da Série A usam seus uniformes para promover o Outubro Rosa

Para incentivar o movimento internacional de conscientização para o controle do câncer de mama, diversas equipes do futebol brasileiro anunciaram iniciativas durante o período para reforçar a importância dos cuidados com a doença. Em meio aos lançamentos, 70% das equipes da primeira divisão divulgaram uniformes especiais para o projeto.

“O uniforme é um dos principais ativos do clubes, é a peça mais importante para a exposição dos patrocinadores. Estas ativações pontuais são bacanas porque os clubes conseguem cativar milhares de fãs em torno de uma causa social. É muito bacana observar diversas instituições sendo beneficiadas com a vendas dos produtos”, conta Renê Salviano, especialista em marketing esportivo e fundador da HeatMap.

Pelo segundo ano consecutivo, o Fortaleza apresentou o uniforme para o Outubro Rosa. Assinadas pela Leão 1918, marca própria do Tricolor do Pici, duas versões estão disponíveis aos torcedores. “A camisa é um símbolo para as pessoas que consomem, além da conscientização para que essas mulheres procurem especialistas. A cada peça vendida, uma parte do valor vai direto para essas instituições, ou seja, para as campanhas. No modelo, os pontinhos representam uma estatística de 2020, onde 2.510 mulheres foram diagnosticadas com a doença, cada um dos pontos representa uma mulher que recebeu o diagnóstico”, afirma Bruno Bayma, gerente de projetos do Fortaleza.

Em ação parecida, o Juventude apresentou o novo manto do clube para ressaltar a importância da prevenção ao problema de saúde. Predominantemente rosa, o uniforme traz uma faixa no peito com detalhes em branco e verde. “O Juventude sempre procura se envolver em ações sociais em prol da comunidade, iremos destinar parte da renda para do novo modelo para a Liga Feminina de Combate ao Câncer. No fardamento principal, também colocamos uma aplicação de um laço rosa para ressaltar a importância da campanha”, explica Fábio Pizzamiglio, vice-presidente de marketing do Juventude.

Após esgotar rapidamente e cair nas graças da torcida colorada em 2020, o Internacional apresentou o novo modelo para a temporada. “É um movimento extremamente importante, o Rio Grande do Sul concentra o maior número de casos de câncer de mama do Brasil. O Inter tem um papel social importante e sempre defendeu essa causa. Estamos indo para o segundo ano, colocando 15.000 peças rosas e vamos jogar com esse uniforme, justamente buscando chamar a atenção e mobilizar a população feminina”, comenta Jorge Avancini, vice-presidente de marketing do Internacional.

Assinada pela Volt Sport, o América-MG foi mais um clube a apresentar uma camisa durante o mês de outubro. De acordo com Fernando Kleimmann, sócio-diretor da empresa de material esportivo, as marcas devem intensificar as ações durante estas campanhas para amplificar o engajamento com a causa.

“Durante o ano, a Volt promoveu diversas ativações em torno de causas sociais. Com minha experiência, sei da importância de criar um modelo representativo para toda a parcela da torcida. Mas não podemos esquecer, as ações devem ser perenes, cativando os torcedores e colaborando com as iniciativas solidárias”, conta Kleimmann.

No Botafogo-SP, a empresa de artigos esportivos 100% também lançou uma camisa especial. O time da Vila Tibério preparou uma série de ações para colaborar com o Outubro Rosa. “É um prazer imenso concretizar esta ação que impacta milhares de mulheres e que possui uma mensagem tão importante, de mobilizar as pessoas sobre a prevenção ao câncer de mama. Em parceria com a FPF, iremos disponibilizar 50 exames de mamografia para mulheres de Ribeirão Preto”, conta Laura Louzada, gerente de marketing do Botafogo S/A.