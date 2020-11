Clipe “Bad Guy”, de Billie Eilish, bate 1 bilhão de views no YouTube

Poucos artistas podem dizer que tiveram um ano tão bom quanto o de Billie Eilish. Em janeiro, a cantora americana de apenas 18 anos levou para casa 5 Grammys com seu primeiro álbum “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”. Durante a pandemia, Eilish lançou projetos bem sucedidos, como o curta-metragem “Not my Responsibility” , e essa semana, a artista atingiu um marco invejável: ultrapassar 1 bilhão de visualizações com o clipe “Bad Guy” no YouTube.

Feita há pouco mais de um ano, “Bad Guy” é uma das músicas mais conhecidas da cantora e é também a faixa que a fez ficar conhecida como artista. No Grammy desse ano, “Bad Guy” levou os troféus de “Canção do Ano” e “Gravação do Ano”. Como se não bastasse para quem ainda estava engatinhando na carreira, Eilish também arrematou Grammys de “Artista Revelação”, “Álbum do ano” e “Melhor Álbum Pop” do ano.

Além de “Bad Guy”, um outro clipe de Billie, “lovely”, já ultrapassou 900 milhões de visualizações no YouTube. Na plataforma, a música mais vista, com 7 bilhões de views, é “Despacito”, do porto-riquenho Luis Fonsi.

O recorde de views com “Bad Guy” chega às vésperas do lançamento de um novo clipe da cantora, “Therefore I Am”, que estreia nesta quinta-feira 12 YouTube.