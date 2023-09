Clássico tracksuit da Lacoste ganha releitura em nova coleção

O tracksuit é um ícone da moda que surgiu há quase um século nas quadras de tênis do torneio de Roland Garros, na França, usado pelos jogadores antes e depois das partidas. Após inúmeras temporadas, os agasalhos também chegaram até os guarda-roupas dos amantes da Lacoste, e já fazem parte do vestuário cotidiano.

Para marcar os 90 anos de história da marca, a Lacoste criou uma coleção com três novos estilos, com o objetivo de inspirar as gerações atuais a partir de vários detalhes que transmitem a elegância esportiva francesa. As três versões, Paris, Sportsuit e Jogger, são unidas por este fio condutor.

As novidades podem ser encontradas no e-commerce da Lacoste e também nas lojas físicas espalhadas pelo Brasil.

Estilos

O Paris é inspirado no tennis chic que surgiu nos anos 1970. Em 2023, ganha uma versão atemporal por meio de símbolos do passado, como detalhes na barra, cortes bem ajustados e a tradicional cor branca da marca. O modelo com calça reta e jaqueta compõem essa nova linha, em um caimento como um terno moderno.

Influenciado pela extravagância de Roland Garros nos anos 1980 e pelo campeão de tênis Guy Forget, o Sportsuit é elaborado em tafetá ultraleve e solto. Além das peças de quadra para homens, também estão disponíveis versões casuais para homens e mulheres.

Por fim, o algodão grosso e os detalhes sem costura dão vida ao Jogger. Com moletons e calças em uma variedade de cores não só para combinar, mas também para usar com peças mais estruturadas, ideal para um look urbano.

Estrelas da campanha

Para apresentar a nova coleção, a Lacoste reuniu em Nice, na França, um elenco emblemático que produziu pílulas de conteúdos digitais. Estão na campanha, Garance Marillier, Pablo Andujar, Ysaora Thibus, Sami Outalbali, Salif Gueye, além do tenista maior vencedor de Grand Slams com 24 edições, Novak Djokovic.