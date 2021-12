Clara Ibiúna Resort inaugura nova ampliação

O Clara Ibiúna Resort acaba de inaugurar sua nova ampliação, se preparando para receber turistas no feriado do final do ano.

A nova área, chamada “Península”, tem 59 apartamentos de luxo, restaurante, salão de jogos, quadras esportivas e um lindo complexo de eventos. Os apartamentos são distribuídos em dois modelos de acomodação, 57 Suítes Península, com 43 m² e duas Suítes Presidenciais, com tamanhos de 165 e 226 m². Os preços para um final de semana para um casal estão por volta de 4.200,00 reais.

Com esse investimento de 100 milhões de reais, o Clara Ibiúna Resort vai praticamente dobrar seu tamanho, pois possuía 72 acomodações, e com essa ampliação se torna um dos maiores resorts de luxo do Brasil.

A nova ampliação soma uma área de 15.000 m², incluindo o edifício de suítes, edifício de lazer com restaurante, jogos, edifício de eventos, quadras, campos, passeios e circulações, construídos em conjunto.

Entre os serviços oferecidos aos clientes estão até um Spa realizado em colaboração com a marca francesa L'Occitane en Provence, jacuzzi ao ar livre, uma brinquedoteca, heliponto e um teatro com capacidade para 200 pessoas.

“Nosso público são famílias que querem passar alguns dias longe da correria da cidade, relaxando com os filhos e, ao mesmo tempo, conseguindo recarregar as energias, pois as crianças são acompanhadas por monitores que realizam atividades ao longo do dia, com brincadeiras, gincanas e shows”, explica a CEO do grupo, Taiza Krueder, em entrevista à EXAME, "Nosso objetivo é proporcionar aos hóspedes um hotel com luxo, conforto, bom gosto e sofisticação, mas ao mesmo tempo com atendimento e serviço impecáveis, que façam nossos visitantes sentir-se no paraíso ".

O resort de luxo fica localizado a 12 quilômetros do centro da cidade de Ibiúna, no interior de São Paulo, famosa por suas belezas naturais e por abrigar condomínios de luxo. O resort está posicionado nas margens da represa de Itupararanga, e oferece a possibilidade de realizar esportes aquáticos como wakeboard, wakesurf, esqui aquático, passeio de caiaque, stand up paddle e outros.

O Studio DWG, em parceria com o escritório Ponto de Apoio, foram os responsáveis pela concepção do projeto.

Inaugurado no final de 2017, o Clara Ibiúna Resort teve de se reinventar durante a pandemia.

“A obra para a nova área começou em 2020, e a gente tinha uma previsão de concluir tudo em seis meses, mas fomos obrigados a postergar tudo por causa do coronavírus. Tivemos o máximo do cuidado possível com os trabalhadores, e decidimos fazer as coisas em total segurança”, explicou Taiza.

Durante a pandemia, muitos paulistas decidiram passar longos períodos hospedados no Clara Ibiúna Resort. “As pessoas estavam fugindo da cidade amedrontadas pelo vírus, mas não pararam de trabalhar. Tanto que montamos rapidamente uma área de coworking dentro do resort, garantimos a internet rápida e garantimos a tranquilidade de quem precisava continuar conectado com os colegas”, salientou Taiza.

A CEO sempre deu muita atenção à questões sociais e ambientais. Todo o complexo conta com painéis solares para aquecimento de água, estação de tratamento de esgoto, estação reúso de água — 100% da qual é utilizada para irrigação — e filtros de água para eliminar uso de garrafas pet.

“Desde 2018 incluímos de forma optativa a cobrança da taxa social de nossos hóspedes, tivemos um retorno incrível por parte deles, com adesão superior a 95%. O valor arrecadado em ambos os resorts é 100% revertido em projetos sociais locais. A arrecadação tem sido dividida entre as ONGs SOS Itupararanga e Ecociente, APAEs, Grupo de Apoio aos Portadores de Câncer e creches municipais”, conta a executiva, “dessa forma, o hóspede, que geralmente é um agente passivo em ações do gênero, se transforma num agente ativo, tanto como financiador de boas práticas como disseminador de ações de consumo responsável”.

A CEO, formada em hotelaria na França, administra dois resorts do grupo: o de Ibiúna e outro em Dourados, o Santa Clara Eco Resort, localizado a 170 quilômetros de distância da cidade de Americana (SP).