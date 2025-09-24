Cineasta morto em queda de avião no Pantanal dirigiu filme sobre acidente aéreo da Chapecoense

Ao longo da carreira, Luiz Ferraz se notabilizou pelo trabalho em documentários. Ele chegou a ser indicado ao Emmy Internacional — o maior e mais prestigioso prêmio atribuído a programas e profissionais de televisão — pela obra "Dossiê Chapecó: O Jogo por Trás da Tragédia (4×48′)", para WBD/HBO, em parceria com a Pacha Films, sobre o acidente aéreo que matou jogadores e treinadores da Chapecoense, além de jornalistas, em novembro de 2016.

Ferraz também trabalhou na obra "To Win or To Win", do grupo árabe MBC/Shahid, sobre o Al Nassr FC, time atual do astro português Cristiano Ronaldo. O cineasta ainda atuou nas obras Paisagem Concreta, sobre o arquiteto Álvaro Siza, e Algo no Espaço, sobre artistas e escultores contemporâneos brasileiros.

Ainda não há informações sobre a causa do acidente, que ocorreu a cerca de 140 quilômetros da capital do estado, Campo Grande, na região da fazenda Barra Mansa. A aeronave teria pegado fogo após a queda.