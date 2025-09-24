Cineasta morto em queda de avião no Pantanal dirigiu filme sobre acidente aéreo da Chapecoense

Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz: cineasta morreu durante acidente aéreo na noite de 23 de setembro de 2025, no Pantanal.. (Reprodução/Academia Brasileira de Cinema)
Publicado em 24 de setembro de 2025 às 08h17.
O cineasta brasileiro Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz foi identificado como uma das vítimas da queda de um avião na zona rural de Aquidauana, no Pantanal, em Mato Grosso do Sul, na noite desta terça-feira. Além dele, outras três pessoas estavam a bordo da aeronave e não resistiram ao acidente: o piloto Marcelo Pereira de Barros; o famoso arquiteto Kongjian Yu; e Rubens Crispim Jr.
Ao longo da carreira, Luiz Ferraz se notabilizou pelo trabalho em documentários. Ele chegou a ser indicado ao Emmy Internacional — o maior e mais prestigioso prêmio atribuído a programas e profissionais de televisão — pela obra "Dossiê Chapecó: O Jogo por Trás da Tragédia (4×48′)", para WBD/HBO, em parceria com a Pacha Films, sobre o acidente aéreo que matou jogadores e treinadores da Chapecoense, além de jornalistas, em novembro de 2016.
Ferraz também trabalhou na obra "To Win or To Win", do grupo árabe MBC/Shahid, sobre o Al Nassr FC, time atual do astro português Cristiano Ronaldo. O cineasta ainda atuou nas obras Paisagem Concreta, sobre o arquiteto Álvaro Siza, e Algo no Espaço, sobre artistas e escultores contemporâneos brasileiros.
Ainda não há informações sobre a causa do acidente, que ocorreu a cerca de 140 quilômetros da capital do estado, Campo Grande, na região da fazenda Barra Mansa. A aeronave teria pegado fogo após a queda.
Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para o local, assim como agentes do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado, segundo o site local Midia Max.