Cinco ideias criativas para decoração de banheiros

Atualmente, as pessoas têm pensado mais na decoração dos espaços íntimos da casa, como os banheiros.

Elas acreditam que esse espaço precisa ser bem tratado com elementos que enfatizem um estilo, instiguem sentimentos, estimulem comportamentos e confortem. Então, como tornar a decoração de banheiro diferente, fora do padrão comum de "banheiro" que conhecemos?

Será que é possível ousar em arquitetura e design de banheiros? O que poderíamos fazer de melhor nesse ambiente de espaço reduzido sem comprometer sua funcionalidade? Bem, existem alternativas de decoração que podem funcionar nesse sentido. Confira algumas delas no texto a seguir.

Jardim interno

Muitas vezes, os banheiros são vistos como refúgios. Por isso, a decoração é montada com equipamentos, revestimentos, móveis e acessórios em cores neutras e acabamentos simples.

A energia da sua atmosfera remete a tranquilidade, limpeza, estado zen – e isso tudo pode atingir níveis mais altos pela contribuição positiva das energias das espécies vivas. Por isso, dizem que plantas combinam bem com decoração de banheiro.

-

As plantas podem ser coladas em muitos pontos das decorações de banheiros: dentro de vasos sobre e sob bancadas, dentro de nichos e até em pendentes, penduradas em suportes fixos no teto.

Contudo, o exemplo a seguir mostra duas alternativas capazes de criar um verde maciço ainda maior, que fornecerá maior limpeza e renovação do ar local: o jardim vertical e o jardim interno.

Lembrando que banheiros são bons ambientes para o cultivo de plantas, pois são áreas úmidas da casa com iluminação suave. Mas essas plantas só vão sobreviver e se desenvolver bem nas condições ambientais adequadas, e esse tópico é fundamental.

São indicadas plantas como babosa, lírio-da-paz, espada-de-São Jorge, violeta, zamioculca, caládio, comigo-ninguém-pode, dinheiro-em-penca, peperônia, orquídea, bromélia, begônia, cactos e suculentas.

Visual rústico e descolado

-

Agora, entramos na questão da personalização de decoração por meio dos elementos de revestimento e acessórios. Pois bem: um dos estilos muito cogitados para decoração de banheiro é o estilo rústico.

Ele vem com essa pegada mais natural, com áreas cobertas de madeira ou tijolinho com muita textura. Alguns ornamentos encenam atividades desenvolvidas no campo ou simulam ações de uma vida mais simples.

Nas imagens a seguir, vemos exemplos de projetos com muitos materiais aparentes. Detalhes em funilaria bem trabalhada, como se fosse feita artesanalmente.

E ainda há a exposição de objetos como garrafas, placas de propaganda, luminárias de galpão, textura de pele, cestas de palha e mais. São soluções muito curiosas e criativas, que transformam completamente o astral do ambiente, a ponto de nem parecer que se trata de um banheiro.

Visual retrô e pop

-

O estilo rústico combina muito mais com casas construídas no campo ou na praia, embora isso não seja regra. E o que fazer em banheiros de casas de cidade?

Podemos criar uma decoração moderna com um olhar para o passado. Nesse caso, por exemplo, dois períodos podem servir de referência: dos anos 20 aos 30, para uma decoração vintage; e dos anos 80 aos 90, para uma decoração pop art.

A decoração vintage é mais clássica, com visual mais sofisticado. É difícil não se sentir "dono do poder" dentro de um ambiente assim. A decoração pop também é bastante encantadora, mas já segue para um lado mais irônico.

Por isso, deve apresentar detalhes em cores vivas e intensas. Além disso, pode expor objetos que provocam o riso, fazendo as pessoas se sentirem mais descontraídas e à vontade.

Diferentes matizes de cores

-

Qual cor combina com banheiro? Algumas pessoas diriam azul, já que o elemento de mais força nesse espaço da casa é a água.

Contudo, podemos utilizar outras cores na decoração para reforçar outras ideias e mensagens que queremos transmitir aos usuários. Por exemplo: o amor-próprio e a animação, que trazem força para enfrentar os desafios do dia a dia, podem ser representados pela cor vermelha.

Agora, a interpretação do que é melhor para o seu banheiro de casa só você poderá dizer. Contudo, outras cores ótimas para decoração de banheiro são: gelo, preto, azul pastel, marrom acinzentado, azul cerúleo, cinza, pistache, grafite e menta.

Moderno luxuoso

-

Casas com decoração em visual mais luxuoso “pede”, também, um banheiro igualmente decorado para parecer luxuoso. Mas até esta definição do que é luxo pode mudar de pessoa para pessoa, porque é aberta a múltiplas interpretações.

Elementos em preto e metalizados podem enfatizar essa ideia, sendo pano de fundo para peças que vão ditar o tom dessa decoração, porque focam na riqueza da nossa cultura, da natureza terrena

Sim, estas ideias e mensagens podem estar presentes na decoração de banheiro. Logo ele, que era um ambiente até pouco tempo bastante renegado nas propostas de interiores.

Agora, seu design deve se conectar melhor com o restante da casa. As pessoas vão percorrer os cômodos e entender que se trata de um conjunto a ser apreciado. Ou seja, as novas decorações de banheiros estão diferentes e mais bem planejadas.

Essas dicas para decoração de banheiro foram criadas pela equipe Viva Decora.