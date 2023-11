Churrasco gourmet: especialista elege os melhores cortes e acompanhamentos

O dicionário define a palavra gourmet como produtos de elevada qualidade para uso culinário. Sendo assim, para quem deseja realizar um churrasco “gourmetizado”, é preciso priorizar a utilização de ingredientes de primeira linha nos quatro principais elementos que compõem este evento.

Protagonista

A carne é a responsável por transformar uma churrasqueada. Busque sempre por carnes nobres, tais como ribeye, short rib, picanha, assim como outras peças: cowboy steak, bife ancho, T-bone, prime rib, porterhouse e bife de chorizo de raças como Angus, o Wagyu e o Hereford.

Outra boa pedida é investir em carne de cordeiro, como o carré e a paleta, que são macias, com menos fibras e com sabor adocicado e leve.

Toque especial

O tempero faz toda diferença para deixar a carne gourmet. Nesse caso, o simples é essencial: sal grosso, parrilla ou fino. Você ainda pode batê-lo no liquidificador com um pouco de pimenta moída.

Opções de temperos como flor de sal e o alho negro podem ser interessantes. A flor de sal é um sal marinho com mais sabor, já o alho negro é submetido a um envelhecimento e fermentação diferentes do alho comum, o que dá a ele sabor, odor e textura diferentes.

Investir em molhos também é uma boa pedida, tais como barbecue, chimichurri, mostardas, de alho e até chutneys de cebola.

Acompanhamentos

É possível optar por variados acompanhamentos para harmonizar com a carne como os tradicionais arroz, farofa, pão de alho, saladas e vinagretes, mas o que os deixará mais gourmet vai depender do preparo e dos ingredientes utilizados.

Sobremesas também podem ser exploradas. Se o dia estiver quente, prefira pratos gelados como sorvetes, mousses e gelatinas, assim como frutas que, além de serem leves, ainda auxiliam na digestão.

Harmonização

Para finalizar um churrasco gourmet, as bebidas utilizadas são fundamentais, com destaque para dois tipos: para as cervejas, busque pelas artesanais como as Ales, Pale Ales, Weissbie, Dark Largers e até Pilsen, e procure pelas que harmonizem com carne vermelha.

Os vinhos aumentam a experiência, pois harmonizam muito bem com carnes vermelhas. Seja tinto, terrosos, branco, entre outros, essa classe de bebida dará sensações diferenciadas para sua degustação.

Caipirinhas de frutas e coquetéis, que podem ser feitos com ou sem álcool, também podem ser exploradas.