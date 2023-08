Churrasco de Cupim: dicas para deixar o assado macio

O que torna o cupim mais saboroso quando feito na brasa é a sua concentração de gordura que o deixa delicioso, desmanchando na boca. Este corte fica logo atrás do pescoço do boi, em cima do acém, ou seja, na corcova, característico em bois da raça Zebuína e seus cruzamentos como o Nelore, gado predominante no Brasil.

É composto de fibras musculares entremeadas com gordura, mas possui uma textura rígida, por isso o seu preparo é diferente de outros cortes, como a picanha, e se feito de forma errada, fica duro e seco.

O cupim na churrasqueira exige tempo e paciência, de três a quatro horas de cocção. Esse processo de cozimento lento em baixa temperatura quebra os colágenos da carne deixando-a macia.

Quando levar para a grelha, primeiro deve-se selar a carne e para ter sabor de churrasco logo no início. Depois, embrulhe no papel alumínio ou celofane. Volte para a churrasqueira, no braseiro fraco (60 cm da brasa).

No quesito temperos, o cupim combina com praticamente tudo: alho, cebola, manteiga, mostarda, louro e páprica. Uma dica é servir com um molho mais ácido, tipo um vinagrete ou chimichurri, para quebrar um pouco a gordura presente.

Atualmente encontra-se esta peça na média de R$ 30 a R$ 40 reais o kilo.

Cupim recheado com 4 queijos

Tempo de preparo: 4 horas

Rendimento: 10 porções

Execução: fácil

Ingredientes:

1 peça de cupim (2 kg)

1 colher de sopa de pimenta-do-reino

1 colher de sopa de cominho

1 colher de sopa de cebola em pó

1 colher de sopa de alho em pó

1 colher de sopa de páprica

1 colher de sopa de sal (fino ou de parrilla)

Azeite a gosto

100g de manteiga

50g de queijo parmesão

50g de queijo provolone

50g de queijo prato

50g de queijo muçarela

Papel celofane ou alumínio

Modo de preparo: