Churrascaria famosa de Londres oferece refeições por US$ 13

Um dos grupos de churrascarias mais respeitados do Reino Unido está oferecendo refeições por apenas 10 libras (US$ 13), na tentativa de atrair um perfil totalmente novo de comensais enquanto restaurantes tentam se recuperar das paralisações causadas pelo coronavírus.

O Hawksmoor se inscreveu em um programa do governo no qual clientes podem obter 50% de desconto no preço das refeições em agosto, até um máximo de 10 libras, de segunda a quarta-feira nos estabelecimentos participantes. Mais de 5 mil clientes fizeram reservas no prazo de seis horas da promoção em 27 de julho, lotando restaurantes em dias normalmente tranquilos.

O Hawksmoor é apenas um dos restaurantes que usam o subsídio para atrair clientes depois da paralisação de mais de quatro meses devido às medidas de isolamento. A quarentena foi imposta em 23 de março e parcialmente suspensa em 4 de julho.

O D&D London, que possui alguns dos restaurantes mais conhecidos da cidade, incluindo Blue Bird e Le Pont de la Tour, está servindo pechinchas com menus de três pratos em todos os 18 estabelecimentos do Reino Unido que foram reabertos até agora, com preços que variam de 15 a 30 libras após o desconto.