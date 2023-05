Christie's realiza leilão de Rolex raros vindos da coleção do Sultão de Omã

Quanto vale um relógio feito exclusivamente para o pulso de monarca árabe? A tradicional casa de leilões britânica Christie's irá descobrir no dia 13 de maio, ao promover a venda de uma coleção exclusiva do Sultão de Omã Qaboos bin Said al-Said, morto em 2020, e que deixou um acervo repleto de modelos Rolex, Patek Philippe, F.P.Journ e Cartier.

O sultão era conhecido nos círculos da relojoaria por ser curador de uma das melhores coleções de relógios do mundo. E mais do que um hobbie luxuoso, os relógios de Qaboos eram uma das suas marcas diplomáticas, entregues como presentes a líderes globais enquanto exerceu o cargo durante 79 anos.

Uma das marcas de sua coleção são os mostradores especialmente encomendados com o brasão real de Omã, ou “khanjar”, ​​que é uma adaga colocada sobre espadas cruzadas.

No evento da Christie's, realizado após o sucesso de um leilão feito em novembro, e que levantou mais de U$ 60 milhões de dólares, os interessados poderão encontrar, entre outros itens, um Sea-Dweller e três raríssimos Daytonas, com o emblema Khanjar e a assinatura do próprio sultão, todos em condições quase perfeitas.

Abaixo você confere alguns dos relógios exclusivos que estarão no acervo da Christie's

Sea-Dweller, com mostrador 'Qaboos': Feito para o Sultanato de Omã por volta de 1973. O mostrador apresenta a assinatura vermelha brilhante de Sua Majestade Qaboos Bin Said, combinada com índices de trítio. Um dos aspectos mais interessantes dos relógios Rolex feitos para o Sultanato de Omã na década de 1970 é que os mostradores foram especialmente projetados apenas para os modelos omanis. Tal característica, torna o modelo ainda mais raro.

Rolex Daytona: De 1974, é um dos apenas quatro exemplos conhecidos de seu tipo. Vendido pela Asprey, não só apresenta a assinatura do sultanato de Omã em vermelho no mostrador, mas também possui um estojo que é gravado com o número de série e um fundo de caixa gravado com a assinatura da Asprey. É um exemplo de um relógio presenteado pelo próprio sultão e, como tal, sempre foi altamente valorizado por seus proprietários e, portanto, raramente usado.

Rolex Daytona 'Jack of Diamonds': Feito volta de 1985, o Cosmograph de ouro é um dos apenas dois exemplos conhecidos publicamente vendidos para o Sultanato de Oman. O título 'Jack of Diamonds' se refere ao conjunto de diamantes encontrado no mostrador.