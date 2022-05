Chocolate com melatonina promete noite de sono tranquilo

Imagine comer um chocolate de sobremesa após o jantar e horas depois, ter um sono tranquilo de oito horas. Esta é a proposta do Chocosono, que desenvolveu gotas de chocolate com melatonina.

Quem está por trás, é a health tech de bem-estar The Men's & The Ladies. Além do Chocosono, a empresa possui gomas com melatonina e cosméticos para cabelo e barba.

A ideia do chocolate surgiu enquanto a namorada do co-fundador da The Men’s, Danilo Bertasi, consumia chocolate durante o período de TPM. “Ela já usava a Sleep Gummy, para acordar mais disposta, mas toda vez que tinha TPM, comia chocolate, que é uma caloria vazia. Então pensei em juntar o chocolate com a melatonina”, conta Bertasi.

A caixa do produto contém 10 gotas de chocolate com 0,21 miligramas de melatonina por unidade. O recomendado pela Anvisa é o consumo referente a uma gota por dia. Porém, Bertasi recomenda aos clientes testar a dosagem, entre 1 a 2 mg por dia, ou de 5 a 10 gotas de chocolate.

Já a dosagem de melatonina na Sleep Gummy é dez vezes maior do que o chocolate e é vendida apenas sob prescrição médica.

Lançado na semana passada, as 1.700 unidades disponíveis já foram vendidas. Por enquanto, o produto está esgotado, mas 15 mil unidades serão repostas dentro de 20 dias. Duas caixas, com 10 gotas cada custa 29,90 reais.

“O Chocosono é para um momento de estresse e cansaço. Ajuda na produção de dopamina e serotonina. O chocolate e a melatonina são produtos complementares”, diz o empresário.

Há cerca de 7 meses a empresa recebeu investimento de cerca de 5,6 milhões de reais da Eurofarma e da Adventures, com o intuito de expandir o portfólio e crescer em outros segmentos tais como sono, saúde sexual e mental.

Dentre os próximos projetos, estão previstos novos sabores do produto, como zero açúcar, chocolate 70% cacau, meio amargo e branco. E um produto para disfunção erétil.

Com vendas somente através do e-commerce, em breve, o chocolate poderá ser encontrado nas unidades da Drogaria Iguatemi.

