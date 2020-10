Chegaram as meias antivirais, a nova aposta da Lupo

Depois de lançar suas máscaras com tecnologia antiviral, a Lupo dá mais um passo nesse universo (com o perdão do trocadilho) com uma nova linha de meias. Também são produzidas a partir de fios de poliamida da Rhodia, chamados de Amni® Virus-Bac OFF. O material diminui os riscos de proliferação de bactérias e a transmissão de vírus graças a um agente antiviral e antibacteriano inserido na matriz polimérica do fio. Transforme-se em um líder de inovação! Conheça o curso Inovação na Prática

A principal vantagem, para quem usa um acessório do tipo, é o conforto de poder chegar em casa, tirar o sapato e sair andando de meia despreocupadamente, sem o receio de estar espalhando o novo coronavírus pelos cômodos. O fabricante exalta ainda o toque macio e a rápida absorção do produto à transpiração, além da secagem rápida. A eficácia do fio utilizado foi comprovada por laboratório ao qual a Lupo recorreu e as meias antivirais estarão à venda a partir de novembro.

A marca aproveitou o lançamento da novidade para anunciar as novas representantes de sua coleção de máscaras antivirais, desenvolvidas com o mesmo material das meias. Foram pensadas para o réveillon e por isso ostentam as cores mais usadas na data. São aquelas que, acredita-se, trazem sorte e outros benefícios – amarelo para felicidade e otimismo; vermelho para amor; verde para esperança; branco para paz e gratidão. As vendas das novas máscaras também começam mês que vem.