Chefs na palma das mãos: aplicativo apresenta passo a passo de receitas de cozinheiros renomados

Seja em redes sociais ou na televisão, não faltam vídeos de receitas com as mais diversas combinações, técnicas e ingredientes. Mas, em meio aos múltiplos formatos de apresentações, há desde o ano passado o aplicativo Creme, voltado para quem quer, de fato, aprender a cozinhar com chefs de restaurantes renomados.

Criado pelos brasileiros Diego Zambrano, Fernanda de Lamare e Igor Oliveira, os conteúdos do aplicativo são originais e produzidos com mais de 200 chefs de 50 países.

Globalmente, o time de chefs inclui profissionais com estrelas Michelin, posições de destaque em premiações do The World’s 50 Best Awards, e participações em programas de gastronomia como Chef’s Table, Iron Chef e MasterChef.

Dentre os chefs brasileiros que possuem conteúdos nos canais está a curitibana Manu Buffara, eleita a melhor chef mulher da América Latina em 2022, Thomas Troisgros, dono do T.T. Burger, e Thiago Bañares, primeiro chef brasileiro a figurar simultaneamente em duas listas do The World’s 50 Best Awards. Além deles, conteúdos de chefs como André Mifano, Thiago Castanho, Ieda de Matos, Rafael Protti, Pablo Inca e Onildo Rocha.

Com assinantes em mais de 70 países, o Brasil representa 23% da audiência da plataforma, logo atrás dos Estados Unidos. Com isso, a partir de 25 de setembro, o catálogo com mais de 1.300 receitas publicadas agora será traduzido para o português.

Com passo a passo das receitas é possível aprender a cozinhar sopa de mexilhões com feijões, de Buffara, arroz frito de Thiago Bañares, ou aprender pratos simples como batata assada ou fusilli com ricota e limão siciliano.

"O Creme é o aplicativo com uma apresentação estética muito bem feita, e há um esmero na produção dos vídeos, com muito cuidade e qualidade na captação e edição das imagens e do som. É uma honra estar ao lado de outros grandes chefs do mundo e poder ensinar um pouco das minhas receitas", diz André Mifano, proprietário do restaurante Donna e que possui dez receitas no aplicativo, entre elas a bruschetta de lula e tripa, servida na casa.

É possível buscar receitas por chefs, pela ocasião, tipo de refeição ou cozinha, preferências, ingredientes que se tenha em casa, tempo de preparo e até o grau de complexidade.

“A coquetelaria está em alta, e vamos falar muito disso daqui pra frente. Estar num aplicativo tão bem feito não é só bom para mim, mas também para fomentar as boas receitas", diz Alê D'Agostino, Mixologista do bar Guilhotina que apresenta suas criações líquidas no aplicativo.

Todas as receitas podem ser acessadas gratuitamente, com a opção de upgrade para acesso ilimitado aos vídeos em etapas por R$ 10,99 por três dias e R$ 21,90 por uma semana ou por assinatura anual para quem cozinha com mais frequência por R$ 177,90. Diariamente são adicionadas em torno de cinco receitas novas na plataforma.

“O Brasil está construindo uma das cenas gastronômicas mais promissoras e diversas do mundo, com uma nova geração de chefs e produtores que têm orgulho da sua cozinha e de seus produtos, abraçando suas tradições e pluralidade cultural, desenvolvendo uma identidade única que o mundo finalmente vai descobrir”, diz Zambrano.

Apoio aos chefs durante a pandemia

Quando a pandemia forçou os restaurantes a se adaptarem a uma nova realidade, Zambrano decidiu empreender com os chefs que conheceu ao longo de sua trajetória e ajudar a indústria. “O retorno financeiro capturado pelos profissionais da gastronomia não se alinha com o valor imensurável que eles geram para o mundo. Estava na hora de equilibrarmos essa equação”, diz.

Assim, junto a Lamare e Oliveira, desenvolveram em Nova York a Creme, iniciais de “CREate MEmories” e que também significa na cozinha uma emulsão, técnica na qual diferentes ingredientes, que geralmente não se misturam sejam combinados para formar um todo.

Através da plataforma, os chefs recebem royalties mensais de acordo com o engajamento do seu conteúdo, cerca de 70% da receita líquida da plataforma sem nenhum intermediário.

“Queremos democratizar o acesso à propriedade intelectual culinária, permitindo aos chefs monetizar o seu conhecimento ao mesmo tempo que facilita o aprendizado dos outros. A CREME é focada em facilitar o planejamento e execução de ocasiões gastronômicas especiais, da entrada à sobremesa, incluindo drinques, seja um encontro romântico ou um jantar entre amigos ou familiares”, diz. Basta ter nas mãos os ingredientes corretos e o celular ao lado.