Chef cria movimento nas redes por reabertura de restaurantes no jantar

@jdoriajr PERMITA QUE OS RESTAURANTES POSSAM TRABALHAR A NOITE no #jantar das 18h às 22h respeitando todas as medidas de #segurança para não deixarmos a curva subir de novo A última coisa que queremos é projudicar seja quem for. Já estamos com tudo pronto há mais de 2 meses seguindo todas as normas para minha amada #equiperuella , Fornecedores e Clientes ficarem seguros 35% do setor de #restaurantes já faliram, não deixe que esse número aumente POR FAVOR ajude os milhões de #trabalhadores do ramo da #hospitalidade continuem trabalhando e sustentando suas #familias POR FAVOR @jdoriajr e @brunocovas 🙏🏻🍴❤️🍷 porque os restaurantes de #shopping já estão funcionando em lugares fechados e nós que temos área aberta e somos de rua, continuamos fechados a noite?????? No Termo de Compromisso assinado com a Prefeitura, os restaurantes, bares e similares poderiam funcionar até as 22h há 15 dias atrás… Todavia, o Governo do Estado de São Paulo, resolveu, no dia seguinte, limitar o horário de funcionamento para até as 17h, trazendo inúmeros prejuízos a todo o setor e, em especial, àqueles estabelecimentos que só funcionam à noite. RESTAURANTES não tem aglomeração, todos ficam sentados com o devido distanciamento, bebem só para acompanhar a comida … então PORQUE NÃO PODEMOS ABRIR? Nos mantivemos fechados, respeitando todas as normas, mas já fazem 140 dias que o @bistrosruella está fechado, #delivery não funcionou, #almoço não tem público na região … minhas forças estão definhando, estou com dívidas gigantes nos bancos… os #impostos e #iptu continuam sendo cobrados… aluguéis… contas públicas… seguros… muitossss etc’s Em respeito a #pandemia me mantive fechada eu e minha Equipe em casa para diminuir a curva e ajudar a salvar vidas, além de tentar preservar os profissionais de saúde. Mas agora não dá pra entender o porque de abriram tudo, menos os #restaurantes à noite? PORQUÊ????? @governosp ??? . . #nãodeixefecharaconta #naodeixeacontafechar #sosbareserestaurantes #comidaderesistencia #gastronomy #brasil🇧🇷 #chefs #cozinheira #bares #ruella #chefdahoui desde1996 lutando #empresarios #empreendedores #sp #sãopaulo