Château Ambev: a maior cervejaria do mundo vai trazer vinho ao Brasil

Se o título de maior cervejaria do mundo, com um portfólio com mais de 70 rótulos, além de dezenas de outras bebidas, não fosse grande o bastante, a Ambev decidiu expandi-lo com outro alcoólico que cresceu em vendas no ano passado, o vinho. A partir de julho, a gigante das bebidas trará um lote de 311 mil garrafas do argentino Dante Robino ao país.

Focado no público jovem, os vinhos estarão disponíveis através do aplicativo Zé Delivery, pertencente à Ambev e presente em mais de 200 cidades. Com entregas em menos de uma hora e com a promessa de bebidas sempre geladas, o aplicativo incluirá dois espumantes, um demi-sec e um brut, e três tipos de vinhos, um branco, feito a partir de uvas chardonnay, e dois tintos, um cabernet sauvignon e outro malbec.

Ainda que a Grand Cru conte com rótulos da Dante Robino em seu portfólio, segundo reportagem do Estadão, a Ambev informou que a entrega dos vinhos será exclusiva pelo Zé Delivery. No site da Grand Cru, um espumante demi sec 2019 sai por 78,90 reais. Os valores de venda através do Zé Delivery ainda não foram divulgados. O aplicativo conta ainda com outros fermentados de uvas em seu portfólio, como o vinho em lata Vivant (da Ambev) e linhas populares como o chileno Gato Negro e Santa Helena.

A importação de vinhos pela Ambev segue a alta do consumo de vinhos, que vem crescendo desde o início da pandemia. O consumo per capita subiu 30% no País, em meio ao isolamento social, chegando à máxima de 2,78 litros para cada habitante com mais de 18 anos. Com bares fechados e o cancelamento de festas e eventos, a entrega por delivery também foi impactada, porém, positivamente. Em 2020, o Zé Delivery realizou 27 milhões de entregas.

A compra de 400 hectares da vinícola argentina Dante Robino aconteceu no início do ano passado. Porém, este não foi o primeiro passo da companhia no segmento de fermentados de uvas. Em 2019, a AB InBev, dona da Ambev, adquiriu em 2019 o controle da Swish Beverages. Essa última é proprietária da Babe Wine, conhecida pelos vinhos em latinha. Famosa nas redes sociais - sua garota propaganda é a atriz Emily Ratajkowski -, a marca comercializa um rosé, um pinot grigio e um tinto no formato - os dois primeiros também são vendidos em garrafas.

