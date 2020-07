Charlie Brown Jr. vai estar na trilha sonora do novo jogo de Tony Hawk

A banda brasileira Charlie Brown Jr., conhecida por sua proximidade com o universo do skate, vai fazer parte da trilha sonora de Tony Hawk’s Pro Skater 1+2, pegando os fãs de surpresa nesta terça-feira (28). Entre as faixas do game, haverá a música Confisco.

Os dois primeiros jogos da série “Tony Hawk’s Pro Skater” vão ser lançados em versão modernizada para PlayStation 4, Xbox One e computadores no dia 4 de setembro.

Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 chega em breve para PS4 com nova trilha sonora: como Confisco de @cbjroficial e outras músicas de Sublime, A Tribe Called Quest, e muito mais! Confira as novidades: https://t.co/LjkitqnX6r pic.twitter.com/gy3loGkWvE — playstation_br (@PlayStation_BR) July 28, 2020

Além do grupo brasileiro, a lista inclui nomes como Reel Big Fish, A Tribe Called Quest e Sublime. Mas não só a banda fará parte dos brasileiros no jogo: o game contará com a presença de Bob Burnquist e Letícia Bufoni entre os skatistas que podem ser escolhidos.