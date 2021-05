Chanel nº 5 faz 100 anos e traz reflexões sobre a fama nos dias de hoje

Quando se fala de Chanel nº 5, um dos perfumes mais famosos do mundo, logo vem à mente a eterna frase de Marilyn Monroe: “Eu só uso Chanel nº 5 para dormir”. Passados 100 anos desde o lançamento da fragrância, a maison lançou hoje uma série de vídeos com especialistas em seus campos que foram convidados a refletir sobre como a noção de celebridade continua a moldar a cultura, a criatividade e a sociedade.

Além de transformar o universo da perfumaria e inspirar artistas, fotógrafos, cineastas e o público por gerações, a maison trouxe reflexões sobre as celebridades podem moldar os próximos 100 anos. Nos filmes estão a atriz e o rosto de n° 5, Marion Cotillard, a bailarina e coreógrafa Marie-Agnès Gillot, a ícone da mídia da moda chinesa Hung Huang, a renomada psicóloga Laurie Santos, o ex-editor da Vanity Fair, Graydon Carter e o dançarino internacional Lil Buck.

Intitulado "Celebrity By", os filmes são os mais recentes de uma série de conteúdos celebrando o aniversário da fragrância. “O ser celebridade é uma forma de reconhecimento que me deu confiança para prosseguir”, revela a atriz Marion Cotillard em depoimento à marca. “Falando sobre ícones, a primeira que vem à mente é Marilyn Monroe, pois ela ainda é icônica. Sua sensibilidade a ajudou atravessar diversas questões, suas liberdades, aprisionamentos, e é algo muito poderoso. Fazer parte da história do nº 5, que também foi contada por Marilyn, é muito tocante e poderoso. Eu encontrei meu lugar com a Chanel e o nº 5, um perfume que veste as mulheres, e lhes dá um toque diferente, visto que o perfume revela um cheiro diferente em cada pessoa”, diz o rosto da fragrância.

As visões de celebridade se diferem entre os convidados da maison. “Como mulher chinesa contemporânea, acredito que é a hora das mulheres chinesas terem um novo exemplo. Acho que devemos deixar as antigas tradições de como as mulheres eram vistas, com obediência e para servirem. Como criadora de conteúdo, sei que sou influente. Logo tenho uma responsabilidade social. Nossa sociedade precisa de mais informações, visibilidade e responsabilidade social, com participação feminina”, diz Hung Huang, comunicadora de moda chinesa.

A história da fragrância

A fama de nº 5 vem carregada de inovações de Gabrielle Chanel. Primeira mulher à frente de uma maison, a estilista lançou um perfume batizado com seu nome, o Chanel nº 5. O pioneirismo também fez vez na composição da fragrância, inovadora, incluiu há um século, substâncias sintéticas na formulação, trazendo maior durabilidade do perfume em contato com a pele.

Segundo a marca, em 1921, Chanel convidou o perfumista Ernest Beaux para criar "um perfume de mulher com cheiro de mulher". Com o uso de aldeídos, uma novidade à época, a estilista escolhe a versão número 5 da fragrância e decide batizá-la com a numeração. Para a embalagem, um frasco ornamentado com uma etiqueta branca, com vidro facetado e tampa em forma de diamante protege o líquido até os dias de hoje. Em 1986, Jacques Polge, perfumista da maison desde 1978, traz uma releitura do perfume, a eau de parfum.

