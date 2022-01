Chablis: conheça a região que é o berço dos vinhos brancos

Berço de alguns dos melhores vinhos brancos produzidos no planeta, a região de Chablis é um dos distritos de Borgonha e está localizada próxima ao rio Serein, na França.

É de lá que vêm a famosa uva Chardonnay, cultivada em solo diferenciado, com calcário na superfície e uma camada de argila com fósseis marinhos de outras eras.

Para você conhecer melhor a região e viajar através dos vinhos, Philippe de Nicolay Rothschild, único representante no Brasil de uma das mais tradicionais produtoras de vinhos do mundo, a vinícola Château Lafite Rothschild, sugere um rótulo imperdível de Chablis, o Chablis Premier Cru Vaillon 2005, do famoso produtor Daniel-Etienne Defaix. "Esse é um produtor que só vende uma garrafa após 5 anos de guarda, ele só te deixa beber quando o vinho está de fato pronto", diz Rothschild.

Saiba mais sobre Chablis e confira a sugestão de Philippe de Nicolay Rothschild

-

Fiel ao seu terroir de origem, o Chablis Vaillon é o mais encorpado dos três Premier Cru de Daniel-Etienne Defaix. Ele possui uma bela estrutura mineral, com notas amanteigadas, de especiarias e de brioche. No paladar, esse vinho é muito equilibrado, redondo e generoso. Sua mineralidade traz um belo frescor aliado com um bom frutado. O vinho oferece até um longevo final uma impressão de plenitude e um momento de exceção. Um vinho versátil que harmoniza bem com uma grande diversidade de pratos como bacalhoada, ostras à milanesa, salmão, robalo, frutos do mar, lombo de porco e vitela. Preço: 565 reais no edega.com.br.