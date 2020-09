Cerimônia de entrega dos prêmios Nobel será virtual pela 1ª vez desde 1944

Pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial, a cerimônia presencial de entrega dos prêmios Nobel, em 10 de dezembro, em Estocolmo, foi cancelada devido à pandemia de coronavírus e será substituída por um ato exibido pela televisão, o que não acontecia desde 1944, informou a Fundação Nobel nesta terça-feira.

Os vencedores receberão seus prêmios remotamente nesta cerimônia virtual.

O anúncio dos prestigiosos prêmios ocorrerá nas datas programadas, entre 5 e 12 de outubro, em Estocolmo e Oslo.

“A ideia é que as medalhas e diplomas sejam entregues aos laureados com segurança em seus países de residência, provavelmente com o apoio das embaixadas e universidades dos laureados”, explicou a Fundação Nobel, com sede na capital sueca.

Para o Nobel da Paz, os organizadores mantêm o objetivo de celebrar uma cerimônia de formato reduzido em 10 de dezembro em Oslo, informou o diretor do Instituto Nobel Norueguês, Olav Njølstad.

Na mesma data são entregues em Estocolmo os prêmios de Medicina, Física, Química, Literatura, além de Economia, criado nos anos 1960.

“A última vez que não aconteceu uma cerimônia em Estocolmo foi em 1944, durante a Segunda Guerra Mundial”, afirmou à AFP Gustav Källstrand, historiador da Fundação Nobel. “De qualquer maneira, este ano terá uma cerimônia digital”, ressaltou.

Prêmios de 1944 entregues em 1945

Em 1940, 1941 e 1942 nenhum prêmio foi concedido, apesar de a Suécia não ter participado no conflito. Os prêmios de 1944 foram entregues em 1945.

Uma pequena cerimônia do Prêmio da Paz está prevista para acontecer em Oslo no dia 10 de dezembro, mas em um formato muito pequeno, anunciou o diretor Njølstad.

Diferentemente das edições anteriores, a cerimônia não acontecerá no grande salão da prefeitura da capital que tem capacidade para mil pessoas, mas em uma sala de aula da universidade de Oslo, para somente cem convidados. O banquete de honra ao vencedor, tradicionalmente realizado na mesma noite, foi cancelado.

Não há certeza se os ganhadores do Prêmio Nobel da Paz poderão comparecer a Oslo para receber o prestigioso prêmio este ano. O Instituto Nobel considera a possibilidade de uma cerimônia digital. Posteriormente, haverá uma cerimônia presencial em data a ser definida.

A Fundação Nobel já havia anunciado em julho o cancelamento do grande banquete após a cerimônia na prefeitura de Estocolmo.

É a primeira vez que isso acontece desde um cancelamento em 1956 devido a um incidente diplomático com os soviéticos, ligado ao levante de Budapeste.

A organização já havia alertado que a cerimônia de premiação poderia ocorrer em novos formatos este ano, devido à pandemia covid-19.

O Nobel consiste em uma medalha de ouro, um diploma e uma dotação no valor de 9 milhões de coroas suecas (cerca de 1.012.000 dólares).