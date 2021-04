Ceramista brasileira expõe um café da manhã colorido e divertido em NYC

É difícil não ter um sorriso arrancado pelo trabalho da ceramista e ilustradora brasileira Cecília Abeid. Nas mãos dela, elementos e alimentos cotidianos como uma mesa de café da manhã ou um biscoito globo são retratados com cores pasteis e formas orgânicas, como se contassem uma história engraçada que acabou de acontecer - pelo menos no "mundinho deles", como ela gosta de chamar.

"Para mim, é como se cada uma das minhas peças sorrisse todos os dias quando eu olho para elas, e isso me traz uma felicidade muito grande. É esse sentimento de alegria que eu gosto de passar", explica Abeid, de Nova York, que neste final de semana recebe uma exposição pop-up "Food in Bed" em um espaço no Brooklyn.

Antes mesmo da abertura, metade das peças já foram vendidas, enquanto a outra espera por um sortudo comprador. Um pote de mel em formato de ursinho, por exemplo, pode ser levado para casa por US$ 2 mil. Mas há itens mais baratos, como o "Strawberry donut with Sprinkles", por US$400.

Entre as 13 obras em exibição, curadas pela também brasileira Gisela Gueiros, estão a "Eggs in Bed", um café da manhã feliz e cheio de detalhes desastrados e inusitados (como uma mordida anônima na salsicha, um copo de leite derramado e talheres entortados) e "Got Milk?", um conjunto de caixinhas de leite que flertam sobre a mesa. Há ainda um pacote aberto de Biscoito Globo e um pão francês com manteiga, marcando a nostalgia de Abeid pela vida no Rio, sua terra natal.

"Got Milk?", da ceramista brasileira Cecília Abeid, que ganhou uma exposição em Nova York "Got Milk?", da ceramista brasileira Cecília Abeid, que ganhou uma exposição em Nova York

"O Brasil com certeza é uma saudade, e está sempre comigo. Passar os invernos longe daí é quase doloroso", explica Cecília, que deixou o país para fazer mestrado em ilustração nos EUA. Chegando lá, conheceu um ateliê de cerâmica e se apaixonou pelas possibilidades de expressar sua arte não mais em duas, mas em três dimensões. A comida, de pronto, foi sua maior inspiração. "Minha família é árabe, então a comida na mesa sempre foi um ato de muito carinho e amor."

Abeid conta que, entre o preparo dos materiais e a finalização de uma peça, seu processo é bastante fluído, que não necessariamente tem um ponto de chegada definido. Ele vai sendo definido aos poucos, pelos próprios desafios que o trabalho com a cerâmica traz.

"Supersize American Honey", da ceramista brasileira Cecília Abeid, que ganhou uma exposição em Nova York "Supersize American Honey", da ceramista brasileira Cecília Abeid, que ganhou uma exposição em Nova York

"Eu nunca sei como as coisas vão terminar. Assim como vidro, quando você coloca no forno, é sempre um risco. Será que vai se sustentar? Onde é o centro de gravidade?", explica Cecília, que continua trabalhando como ilustradora e não esqueceu a paixão pelas gravuras em metal - mas vislumbra um caminho feliz como ceramista. "É como se eu estivesse resolvendo problemas através da criatividade. E isso é o que eu mais gosto!"

Ficou curioso pelos trabalhos da Cecília? Confira esses e muitos outros no site oficial da artista.