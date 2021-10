CEO da Puma recomenda comprar presentes de Natal agora

O diretor-presidente da Puma, Bjorn Gulden, disse que os consumidores devem comprar presentes de Natal agora se não quiserem ficar sem o que desejam, devido ao caos nas cadeias de suprimentos globais.

Gulden disse que deu esse conselho à esposa recentemente. “Haverá prateleiras no varejo que estarão mais vazias do que você gostaria quando fizer as compras de Natal”, disse em teleconferência com repórteres.

Varejistas estão fazendo planos para a temporada de fim de ano antes do que o normal este ano, já que bloqueios de portos e escassez de produtos ameaçam complicar as compras de Natal. No início do mês, o CEO da Tesco, Ken Murphy, disse que a maior rede de supermercados do Reino Unido encomendou 10% mais perus este ano e aumentou o número de contêineres de produtos frescos transportados por trem com origem na Espanha para não desapontar os clientes.

A indústria de calçados e roupas tem se esforçado para atender à demanda após o fechamento de fábricas no Vietnã, que se estendeu do final de julho até meados de outubro. Como normalmente são necessários três meses para que os produtos saiam do chão de fábrica e cheguem às prateleiras das lojas, disse Gulden, a falta de calçados e roupas fabricados nesse período ainda não atingiu o mercado, o que só acontecerá neste trimestre e no próximo.

No entanto, há motivos para otimismo. Todas as fábricas das quais a Puma depende no sul do Vietnã agora estão abertas, operando com cerca de 70% da capacidade em vestuário e 60% para calçados. Gulden espera que as fábricas estejam operando a toda velocidade em questão de semanas. A empresa também divulgou resultados que superaram as estimativas na quarta-feira e elevou as metas de vendas e lucro.

