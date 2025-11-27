Centauro estreia loja conceito UltraHigh e mira o luxo esportivo

Com mais de 230 lojas no país, a Centauro anuncia a sua primeira loja conceito batizada de UltraHigh. Com inauguração agendada para amanhã, 28, no shopping Pátio Batel, o novo formato traz experiências, curadoria técnica e atendimento personalizado, voltado ao mercado de luxo esportivo.

No novo espaço, haverá um atendimento especializado, que poderá orientar os clientes por ocasião de uso, nível técnico e perfil esportivo. Segundo a marca, a proposta é transformar cada visita em uma experiência de descoberta, unindo conhecimento técnico, hospitalidade e serviço de alto padrão.

Já o portfólio de produtos da loja terá um sortimento mais técnico e focado em performance, com lançamentos exclusivos das principais marcas esportivas globais como Garmin, On Running, Brooks Running, Head Brasil, além de Nike, Adidas, Mizuno, New Balance, Speedo, Puma, Asics e Wilson. As categorias de Corrida, Racket e Futebol terão áreas dedicadas com espaços de experimentação.

Em conversa com Casual EXAME, Natalia Matsukuma, Gerente Executiva de Projetos da Centauro, conta sobre a nova fase da companhia.

Como vocês definem o público-alvo dessa unidade? É o mesmo cliente Centauro “tradicional” ou um novo segmento?

Essa nova fase da marca, materializada no projeto UltraHigh, é o resultado direto de uma escuta ativa e profunda de nossos clientes e do entendimento das novas jornadas esportivas. Não se trata apenas de abrir uma nova loja; trata-se de unir performance, estilo e experiência em um único ecossistema. Nosso objetivo principal é estabelecer uma conexão significativa, onde cada indivíduo que frequentar a loja sinta que encontrou num espaço que entende sobre esporte e oferece uma experiência diferenciada.

O novo modelo de loja traduz também um novo momento da Centauro ao posicionar a marca no segmento esportivo premium. Ela é intencionalmente desenhada para um público mais exigente e sofisticado, que enxerga o esporte não só como uma atividade, mas como um lifestyle inerente. Este novo conceito eleva o padrão de nossa loja e relacionamento, focando em experiências exclusivas e curadoria especializada e individualizada, ao mesmo tempo em que preservamos o DNA essencial do esporte que sempre foi o alicerce da Centauro. A UltraHigh é, portanto, a evolução natural e ambiciosa de nossa marca.

Como foi o processo de curadoria das marcas e lançamentos exclusivos?

O processo de curadoria dos produtos foi cuidadosamente readequado para ser mais técnico e voltado para a performance, o que implica uma seleção rigorosa de itens que oferecem o melhor desempenho em suas respectivas categorias. A seleção inclui itens líderes de venda, já reconhecidos por sua excelência e aceitação no mercado, além de lançamentos exclusivos com as principais marcas esportivas globais. Além disso, destacamos três categorias como protagonistas: Corrida, Racket e Futebol, recebendo espaços dedicados e apresentação diferenciada.

A experiência na loja inclui serviços ou tecnologia (testes, análise de pisada, personal shopping, eventos)? O que vem de novidade?

Neste primeiro momento, nosso foco é oferecer um atendimento consultivo, personalizado e técnico realizado por especialistas da categoria. A loja oferece curadoria individual, serviços de experimentação e uma jornada de compra feita sob medida, onde performance, conforto e estilo caminham juntos.

Vocês veem essa loja também como ferramenta de construção de marca/luxo esportivo mais do que como ponto de venda?

Sim. Mais do que um ponto de venda, a loja nasceu como uma ferramenta estratégica de construção de marca. O novo modelo de loja reforça o posicionamento da Centauro no território do esporte premium ao oferecer uma experiência que vai além da compra: é um ambiente pensado para inspirar e conectar. A curadoria técnica, o atendimento consultivo e o espaço imersivo foram desenhados para elevar a percepção de valor, aproximando a marca de um universo de performance e sofisticação que ainda é pouco explorado no varejo esportivo brasileiro. Ou seja, a loja cumpre um papel duplo: fortalece o brand equity da Centauro ao mesmo tempo em que oferece um novo nível de experiência para o consumidor, com impacto direto na construção do segmento de luxo esportivo no país.

Por que a escolha de Curitiba? Que papel a localização tem na estratégia de posicionamento?

A escolha de Curitiba para a inauguração deste novo modelo não foi aleatória. A cidade possui um público intrinsecamente sofisticado e profundamente conectado ao universo esportivo, o que se alinha perfeitamente com a proposta premium e o conceito de lifestyle que a UltraHigh se propõe a oferecer.

Existe plano de expansão desse formato?

Sim, temos planos de expansão do conceito UltraHigh para 2026. Ainda estamos avaliando as praças em que implementaremos as novas lojas.

Qual o ticket médio esperado para esta loja?

Nossa expectativa é de um ticket médio acima de R$ 500 por consumidor.