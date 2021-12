Celebridades estrelam novo vídeo de sucesso de George Harrison

Celebridades que incluem o ex-Beatle Ringo Starr se uniram para homenagear George Harrison no primeiro vídeo oficial de "My Sweet Lord", clássico de 1970 do também ex-Beatle.

Harrison, que morreu em 2001, lançou a faixa do disco "All Things Must Pass" como sua primeira música de trabalho depois do fim dos Beatles e ela chegou ao topo das paradas de todo o mundo.

A canção reflete a exploração de Harrison de conceitos espirituais orientais e de outras religiões.

Lançado na quarta-feira, o vídeo é uma paródia na qual o ator Mark Hamill, de "Star Wars", vive o chefe de um serviço secreto que envia dois agentes especiais, interpretados por Fred Armisen e Vanessa Bayer, famosos pelo humorístico "Saturday Night Live", em uma missão metafísica "para buscar aquilo que não pode ser visto", disse um comunicado à imprensa no site de Harrison.

Mais de 40 músicos, atores e comediantes aparecem no vídeo como agentes especiais e outros personagens.

"A abordagem foi para representar a canção visualmente enquanto estes agentes e inspetores continuam perdendo a maravilha metafísica ao seu redor", disse Lance Bangs, que dirigiu o vídeo, em um comunicado.

Entre as outras celebridades no vídeo estão Jeff Lynne, da banda ELO, Joe Walsh, dos Eagles, o diretor de cinema Taika Waititi e os atores Jon Hamm, Rosanna Arquette e Darren Criss.

O vídeo ainda conta com pontas da esposa de Harrison, Olivia, e do filho do casal, Dhani, que é produtor executivo do vídeo.