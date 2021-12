Casos de Covid adiam jogos pelo Campeonato Inglês

Casos de Covid-19 nos times visitantes provocaram o adiamento dos confrontos Liverpool x Leeds e Wolves x Watford, marcados para o dia 26 de dezembro, comunicou a liga inglesa nesta quinta-feira.

O número de jogos da Premier League adiados por causa de surtos de Covid-19 chegou a 12 nas últimas duas semanas, mas a liga disse que sua intenção é continuar realizando partidas "onde for seguramente possível".

"Após pedidos de adiamento do Leeds United e do Watford em resultado da Covid-19, o Conselho da Premier League se reuniu nesta manhã e concordou com pesar em adiar as partidas dos dois clubes afetados no feriado de 26 de dezembro", disse a entidade em um comunicado.

"Hoje o Conselho conseguiu tomar suas decisões antes do feriado de 26 de dezembro para dar clareza aos clubes e seus torcedores. Pedimos desculpas pelo inconveniente e pelo transtorno causados aos planos festivos destes torcedores."

A liga disse que o Leeds não poderá estar presente para o compromisso porque vários jogadores estão com Covid-19, contundidos e doentes.

O Leeds disse que todos os casos de Covid-19 são assintomáticos. O campo de treinamento do time ficará fechado durante dois dias a conselho da Saúde Pública da Inglaterra.

O Watford, que já teve dois jogos adiados neste mês, continua com um número insuficiente de jogadores para escalar um time, disse a liga.

A liga só concede um adiamento se um clube tiver menos de 14 jogadores disponíveis e o conselho examina os pedidos caso a caso.