Caso de Britney Spears volta à corte com papel de pai em questão

O caso de Britney Spears volta ao tribunal nesta quarta-feira, depois de um verão de reviravoltas surpreendentes, alegações chocantes, um noivado e expectativas crescentes de que o arranjo legal de 13 anos que controla a vida da cantora chegará ao fim em breve.

Depois de anos de progresso glacial, nos dois últimos meses o pai da intérprete de "Circus", Jamie Spears, fez um pedido inesperado pelo fim da tutela, e a cantora de 39 anos ficou noiva de seu namorado de longa data.

Um documentário alegou que escutas foram instaladas no celular e no quarto da artista, e o advogado de Britney está exigindo que Jamie Spears seja suspenso como guardião do patrimônio de 60 milhões de dólares da artista.

Não ficou claro o quanto será debatido na audiência desta quarta-feira na Corte Superior de Los Angeles, nem se a juíza Brenda Penny tomará qualquer decisão imediata.

Mathew Rosengart, o advogado de Britney, insiste em pedir em documentos legais que o pai da cantora seja afastado da tutela e que um período de transição seja acertado para que o arranjo cada vez mais litigioso possa ser encerrado antes do final do ano.

Jamie Spears controla os negócios da filha desde 2008, quando a submeteu a uma tutela na esteira de um colapso mental. A medida determinada pela corte dita seus assuntos pessoais, médicos e financeiros, mas a natureza do estado mental de Britney nunca foi revelada.

Rosengart disse que Jamie Spears "cruzou linhas incomensuráveis" ao supostamente monitorar os telefonemas, emails e mensagens de texto da filha, incluindo mensagens de seu advogado anterior, e ao plantar um artefato de escuta em seu quarto.