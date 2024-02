Casillero del Diablo lança lendário vinho em collab com um dos times mais populares do mundo

Uma parceria entre uma das maiores vinícolas do mundo e um dos mais populares clubes de futebol do planeta lança anualmente um lendário vinho, item de colecionador. A Casillero del Diablo (do grupo Concha y Toro) e o time inglês Manchester United se uniram em 2010 após o clube enviar uma carta para a vinícola procurando por um novo Red Devil para integrar o time

Resultado dessa collab é o Casillero del Diablo Legendary Collection feito no Chile, 100% uva cabernet sauvignon. O vinho tem características bem típicas da casta, mais estruturado, com toque de frutas vermelhas e tanino (quando amarra a boca) mais equilibrado. É ideal para ser consumido com carnes vermelhas e queijos maduros. É vendido exclusivamente no site da marca, por R$ 149,90.

“Temos muito orgulho desta parceria. Casillero del Diablo e Manchester United são marcas icônicas e com o máximo compromisso com a excelência. Este cabernet sauvignon de edição limitada é resultado da combinação do melhor dos dois mundos. Uma excelente opção de presente ou para colecionadores apaixonados pelo vinho e pelo futebol”, diz Pietro Capuzzi, diretor de marketing da Concha y Toro no Brasil.

Além do vinho, estão disponíveis também outros itens licenciados como malas de couro e esportiva, garrafas, cadernos e cachecóis. Os preços variam de R$ 49 a R$ 959 e também podem ser encontrados no site da marca.

Vinho para o Carnaval

Para o Carnaval deste ano, a Casillero del Diablo lançou no Brasil uma nova linha de vinhos, voltada para atrair os jovens da geração Z (nascidos entre 1995 e 2010). Chamada de Devil’s Carnaval, a linha conta com quatro rótulos, sendo três tintos (um deles suave) e um branco. Os vinhos custam R$ 74,90.

A linha Devil’s Carnaval