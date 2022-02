Casas de campo: inspirações para sala de jantar e estar

Vamos refletir sobre o que a vida no interior pode nos ensinar. As casas de campo possuem características de arquitetura e design bastante positivas e que podem servir de inspiração também para projetos de imóveis em áreas urbanas.

Por exemplo, fazer o uso de decoração para sala de jantar e outros ambientes com elementos mais rústicos ou que ajudam a criar, de algum modo, uma atmosfera mais tranquila e alegre, remetendo a uma vida mais simples.

O texto a seguir traz justamente alguns exemplos e dicas de como decorar uma sala de estar e jantar em casas de campo. Como dito antes, se você curte o visual dessas residências, pode utilizar tudo isso de referência para transformar a sua casa na cidade. Confira.

Layout dos ambientes

As arquiteturas construídas especialmente em áreas de praia, campo e floresta costumam ter um design diferente e bastante característico.

Elas revelam três informações importantes: os materiais mais abundantes e as práticas construtivas tradicionais na região, além do estilo de vida adotado pela população local. Por isso, algo que podemos perceber de cara é a conexão dos ambientes internos com a paisagem externa ao redor.

Revestimentos e móveis

Ambientes como salas e dormitórios devem apresentar grandes janelões que fazem esta ligação desses dois “mundos”. E todo o mais que é feito através da decoração é um esforço para trazer, de algum modo, esta natureza para dentro de casa.

Assim sendo, veremos muitas estruturas aparentes em madeira natural, elementos em cerâmica na cor da terra, muitos vasos de plantas, sem contar os móveis e acessórios em fibras naturais.

Aliás, percebe-se facilmente que boa parte dos móveis escolhidos para decoração desses ambientes possui linhas e texturas inspiradas na natureza. Peças como mesas e cadeiras podem apresentar bordas arredondadas, lembrando formas de caules e folhas ou partes de animais.

Outra questão que influencia bastante na questão da escolha dos móveis são as raízes culturais ligadas à história da região onde foi construída a casa.

Aqui no Brasil, as casas de campo expressam mais a vida na era colonial. Mesmo as residências mais simples foram importadas pela influência europeia. Isso pode ser retratado nas decorações de hoje por meio de móveis como alguns modelos de mesas, como as de pés de Lira, estilo holandês; de bancos, como o tipo arca; de cadeiras, como tipo pés cabeça de cobra ou, mais retas, no estilo mineiro goiano; cristaleiras com portas de vidro; e os aparadores de pés torneados.

E é claro que não podemos nos esquecer da herança deixada pelos povos nativos e também emigrados como escravos. Isso acaba resultando em uma decoração que mescla os elementos citados antes com peças esculpidas em troncos de madeira, em forma mais bruta. Também com partes feitas em tramas de palha. E acentos com revestimentos em peles de animais - que hoje, por uma questão de consciência ambiental, são substituídos por materiais sintéticos de textura e brilho similares.

Acessórios e complementos

Como dito antes, a paisagem e o estilo de vida adotado pelas pessoas que vivem no campo influenciam na decoração dos interiores das residências.

Por isso, os elementos colocados em destaque neste cenários diferem do que veríamos em propostas modernas voltadas para o meio urbano. Para começar, o ponto focal principal dos ambientes é a própria estrutura arquitetônica, como vigas de madeira aparente no teto e paredes em pedra natural.

Já em segundo plano, nós enxergamos todos os móveis relacionados no tópico anterior.

Junto deles, são colocados grandes bases de plantas com cachepôs, muitas vezes feitos em cestaria. Também tapetes com estampas étnicas ou lembrando o artesanato local - inclusive sob mesa de jantar. E em cantos estratégicos ou mesmo na parede itens de trabalho no campo, como ferramentas para mexer na terra e até peças de máquinas que fazem, através de esforço manual, a presença de sementes e mais.

Na mesma linha de importância visual, por assim dizer, ficam dois outros elementos. Primeiro aquelas esculturas adaptadas justamente do reaproveitamento de peças ligadas ao dia a dia que você tem morando em um sítio ou fazenda, por exemplo.

É o caso das rodas de carretas de boi. E essas nos fazem andar do segundo item que são as luminárias. Isso porque as rodas de carreta muitas vezes são transformadas em lustres estilosos para áreas de jantar.

Toques finais

Em terceiro plano, também impactando demais a decoração, teríamos aqueles acessórios que são constantemente trocados nos ambientes do dia a dia.

Para começar, almofadas de apoio para as costas, que apresentam geralmente tecidos estampados com figuras de plantas e animais. Também as toalhas de mesa, que podem ser rendadas.

O centro de mesa, que, nesse caso, podem ser tigelas para colocar frutas ou bolas decorativas revestidas de sementes e frutas secas. E, por fim, o próprio aparelho de jantar – incluindo copos, travessas e mais -, também em um design menos sofisticado.

Essas dicas de decoração foram criadas pela equipe Viva Decora.