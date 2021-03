Casa na árvore de luxo: hotel oferece estadias em meio à natureza africana

O conceito de casa na árvore foi redefinido com o lançamento do Xigera Safari Lounge, em Botsuana. Com dez metros de altura, a Baobab Treehouse oferece uma visão das alturas do delta do Okavango e do deserto Kalahari, além de uma hospedagem luxuosa.

A estrutura do hotel em forma de árvore foi construída em aço, evocando um baobá. O projeto foi inspirado em uma pintura de um baobá solitário de Jacobus Hendrik Pierneef, um dos mestres paisagistas da África do Sul. Dentro do 'tronco' da árvore, uma escada em espiral sobe quase quatro metros acima do solo, levando os hóspedes a um espaçoso banheiro no primeiro andar.

Já o quarto está localizado no segundo andar. Decorado com móveis de madeira entalhados por designers como David Krynauw, John Vogel e Adam Birch. Tanto o quarto quanto o banheiro têm paredes de lona que podem se abrir totalmente para o ambiente externo ou podem ser fechadas por zíper para uma maior privacidade.

Situada a um quilômetro do hotel principal, a casa na árvore oferece um deck ao ar livre para relaxar, ler e observar a vida selvagem, assim como uma cama king-size ao ar livre, para avistar as estrelas.

A suíte na Baobab Treehouse. A suíte na Baobab Treehouse.

Falando sobre o lodge principal, o design foi concebido em parceria com a Southern Guild, galeria sul-africana pioneira em selecionar artistas e designers africanos a criar obras originais referentes ao continente. Com peças encomendadas exclusivamente para a propriedade, feitas por jovens artistas e artesãos, a montagem das das obras levou 18 meses para serem produzidas, já que os itens foram feitos à mão.

No hotel, as 12 suítes disponíveis acomodam até 24 pessoas. Os quartos possuem um deck que se estende para incluir um sofá-cama externo com vistas panorâmicas sobre o Delta. Já a Suíte Família Xigera consiste em dois quartos, cada um com seu próprio banheiro, closet e chuveiro ao ar livre. Os dois quartos são unidos por uma área de estar compartilhada com um deck equipado com um sofá-cama para relaxar e refletir. Projetada para famílias, com crianças a partir de 12 anos, a suíte é climatizada e pode acomodar até quatro pessoas.

A diária na suíte Xigera pode custar até R$ 21 mil, dependendo da época escolhida. A diária na suíte Xigera pode custar até R$ 21 mil, dependendo da época escolhida.

Com diárias disponíveis apenas entre outubro e março, a diária no hotel africano varia entre R$ 13 mil e R$ 21 mil, dependendo da data escolhida.

A parte gastronômica não poderia deixar de ser citada. Com pratos inspirados no Delta, são utilizados ingredientes frescos e locais. Já no quesito bebidas, a adega apresenta uma lista dos melhores champanhes e vinhos, incluindo vinhos artesanais do vinhedo irmão do Xigera, Bouchard Finlayson, na África do Sul.

Para relaxar na viagem ainda mais, o hotel conta com uma seleção de tratamentos corporais e faciais focados na restauração, calma e purificação do corpo. Já para a mente, uma biblioteca com uma seleção de livros e materiais de pesquisa trazem aos hóspedes a história e cultura de Botsuana.

No quesito sustentabilidade, o hotel faz parte da Beyond Green, marca hoteleira que reúne hospedagens comprometidas com o turismo sustentável. Assim, 95% da energia do hotel é proveniente de painéis solares.