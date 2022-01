"Casa Gucci" e "Ataque dos Cães" lideram indicações para o SAG Awards

O drama sobre uma das principais dinastias do setor da Moda "Casa Gucci" e o sinistro western "Ataque dos Cães" lideram, com três indicações cada, as indicações entre os filmes anunciados nesta quarta-feira para concorrer ao SAG Awards, premiação concedida pelo sindicato de atores de Hollywood.

"Casa Gucci" foi indicado pelo principal prêmio do grupo, o de melhor elenco em um filme. O longa irá competir contra "Belfast", "No ritmo do coração", "King Richard: Criando campeãs" e "Não olhe para cima".

Os SAG Awards, escolhido por votação de seus membros, serão distribuídos em uma cerimônia em Los Angeles marcada para o dia 27 de fevereiro.

Os resultados são observados com atenção, já que os atores foram o maior grupo a votar na premiação da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, organização que apresenta e distribui o Oscar em março.

A Netflix conquistou o maior número de indicações de qualquer outro estúdio de cinema, com sete no total.