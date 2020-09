Casa de “Um maluco no pedaço” ficará disponível por R$160 no Airbnb

Para celebrar 30 anos da série de comédia que imortalizou Will Smith, “Um maluco no pedaço” (ou “The Fresh Prince of Bel-Air, em inglês”), a plataforma de aluguéis Airbnb colocará a icônica mansão Bel-Air, que fica em Los Angeles, nos Estados Unidos, para locação.

A partir de 29 de setembro, até dois hóspedes por vez que já sejam residentes de Los Angeles terão a chance de reservar a mansão que ambientou a série. As estadias de uma noite cada estarão disponíveis nos dias 2, 5, 8, 11 e 14 de outubro e irão custar 30 dólares (cerca de 160 reais).

Os hóspedes poderão acessar o quarto e o banheiro que pertenciam a Will Smith na série, além de uma área de estar à beira da piscina e da sala de jantar. Para melhorar ainda mais a experiência, os famosos sanduíches cheesesteaks Philly serão servidos em bandejas de prata.

A acomodação estará de acordo com o Protocolo Avançado de Higienização do Airbnb relacionados à covid-19. Quem solicitar a reserva deverá comprovar que reside em Los Angeles.

“Um maluco no pedaço” foi ao ar entre 1990 e 1996 e deu início à carreira de ator de Will Smith, que até ali era um rapper de sucesso ganhador do Grammy. Há algumas semanas, um reencontro para comemorar os 30 anos da série foi confirmado. O elenco principal vai se reunir para participar de um programa especial sobre a produção. Com o nome “The Fresh Prince of Bel-Air — Reunion Special”, o programa será lançado no serviço de streaming HBO Max entre novembro e dezembro.

Além disso, a série também ganhará uma versão dramática, baseada em um vídeo viral do YouTube feito por Morgan Cooper, fã do seriado. O vídeo de 2019, que já tem mais de cinco milhões de visualizações, trazia em pouco mais de três minutos uma versão bem mais dramática e sombria: como seria a vida do personagem de Will Smith nos Estados Unidos contemporâneo.

O vídeo chamou a atenção de Will Smith, que será um dos produtores da nova série, ao lado de Cooper. Os produtores originais, Quincy Jones e Benny Medina, além dos criadores do seriado, Andy e Susan Borowitz, também farão parte do novo projeto.

Veja o filme feito pelo fã que deu a ideia inicial para a nova série: