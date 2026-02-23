'Casa de Mainha': o lar pernambucano vencedor do prêmio mundial de arquitetura

'Casa de Mainha': projeto de Pernambuco vence prêmio internacional de arquitetura (Hélder Santana)
Redação Exame
Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 17h38.
Última atualização em 23 de fevereiro de 2026 às 18h05.
Tijolos expostos, luz natural, paredes amarelo gema e a sensação inconfundível de "conforto de mãe". Distante das propostas de condomínios de luxo de Alphaville (São Paulo) e do Leblon (Rio de Janeiro), esses são alguns dos detalhes que definem a "Casa de Mainha", residência vencedora do prêmio Building of the Year 2026, da ArchDaily, localizada no interior de Pernambuco.
O nome não é à toa, tampouco está ali só para remeter às raízes nordestinas. Localizada em Feira Nova, cidade de 20 mil habitantes, a construção é lar da costureira Dona Marinalva, de 59 anos, e foi assinada por seu filho, o arquiteto Zé Vágner, de 33 anos. Erguida por moradores locais em 1980, foi reformada no ano passado e recebeu o prêmio na categoria de "casas".
A premiação é uma das mais reconhecidas no setor, realizada pela ArchDaily internacional. A construção de Vágner é a única brasileira entre as vencedoras.
Formado pela Universidade Federal de Pernambuci (UFPE), o arquiteto transformou a casa onde nasceu em um espaço que reflete e conversa com o clima e a cultura locais. A reforma, concluída no ano passado, manteve a estrutura original da casa e resolveu alguns dos problemas de ambientes isolados e falta de ventilação. Foi motivada por problemas respiratórios de Dona Marinalva.
Ao todo, a construção tem 165m² de área. Produzida com base nos conceitos apresentados por Armando de Holanda no Roteiro para construir no Nordeste (2010), adota o uso predominante de materiais naturais e locais, com ventilação cruzada e iluminação natural para priorizar baixos custos de construção e manutenção.
Para adaptá-la melhor às altas temperaturas de Pernambuco, Vágner manteve as paredes de adobe (tijolos de terra crua) que garantem um conforto térmico. O ponto alto do projeto foi o aumento do pé-direito com telhados de inclinações desiguais, que permitiu a instalação de uma linha de cobogós — blocos vazados que facilitam a ventilação da fachada oeste e criam um jogo de luz e sombra que se assemelha a esculturas de arte.
Segundo a reportagem do ArchDaily, cinco espaços subutilizados foram demolidos para dar lugar a uma sala de estar ampla, um jardim interno e um terraço aberto. As portas de entrada, agora restauradas, são protegidas por painéis de concreto pré-moldado, utilizados aqui como brises horizontais de baixo custo; o mesmo elemento também forma os bancos do terraço aberto.
Entre os detalhes, traz cerâmicas típicas da região, ladrilhos de Olinda e pinturas de cores quentes, que remetem ao conforto do lar de mãe.
Com o destaque, a "Casa de Mainha" se junta a outras construções brasileiras que já foram destaque na premiação do Building of the Year. Em 2016, um imóvel na Vila Matilde, zona Leste de São Paulo, ganhou o prêmio na mesma categoria. A casa, toda feita em concreto, recebeu investimentos de 150 mil reais e foi projetada do zero pelo escritório Terra e Tuma Arquitetos.
Foi toda feita em bloco aparente, e até o chão é de concreto. Os construtores priorizaram a iluminação natural, a ventilação e um pé direito alto. Não há revestimento. O imóvel possui no total 95 metros quadrados de área construída, com dois quartos, cozinha, sala de TV e jantar, além de garagem e uma laje aparente.
Em 2023, uma residência na favela de Belo Horizonte também foi laureada com o prêmio. O "barraco" de 66 m², com tijolos aparentes, pertence a Kdu dos Anjos, um artista de 32 anos que vive na populosa comunidade de Aglomerado da Serra, situada em um morro na região centro-sul de Belo Horizonte.
A construção tem dois andares, é bem ventilada e tem bastante iluminação natural, com janelas de batentes horizontais e uma grande varanda, construída num terreno que ele comprou em 2017.