Casa de campo: detalhes para arquitetura e decoração

Ninguém tem dúvidas de que a vida no campo corre de um modo diferente, mais tranquila e agradável. Saiba como harmonizar a natureza com a decoração da casa de campo.

Fachadas e jardins

As casas de campo já apresentam características únicas desde a sua fachada. Algo que já chama a atenção logo de cara são os telhados bem marcados, assim como as amplas varandas contornando praticamente toda a volumetria da residência.

E muitos elementos de sustentação são deixados expostos e em materiais aparentes sem acabamento, revelando a sua matéria-prima de origem natural - como é o caso da cerâmica, pedra e madeira.

-

As aberturas dessas casas também são voltadas para as vistas mais bonitas do campo. As mais amplas principalmente para elementos importantes do paisagismo da área externa.

Na zona de pátio mais próxima da edificação são construídas piscinas ou pequenos lagos para umidificar o ar. E a sua volta são instaladas pedras ornamentais e plantadas lindas espécies de árvores e folhagens para simular a exuberância da própria natureza ao redor.

Materiais aparentes

Novamente, é preciso dizer que as pessoas que vivem no campo apreciam a natureza da região que habitam. Assim sendo, eles querem que a sua casa não apenas impacte o mínimo possível a paisagem como também reproduza a atmosfera do local o melhor possível.

Isso fica bem evidente não apenas nos materiais aparentes, mas também nas tonalidades dos revestimentos de paredes e pisos, a maioria nas tonalidades da terra.

-

Outro ponto que influencia as decisões de projetos é a intenção de manter o astral de vida simples, ligadas às tradições do campo.

Por isso, faz sentido que muitos elementos sejam deixados com as suas texturas mais brutas à mostra - algo que não só é aceito como desejado e muito, almejado nesses casos. E é por isso que chamamos as arquiteturas e decorações de casas de campo de ‘rústicas’.

Como decorar as casas de campo?

As decorações de casas de campo costumam seguir um estilo mais rústico. Contudo, com as tecnologias que temos disponível hoje, essas mesmas casas podem ser adaptadas para ter todo o conforto e as facilidades da vida contemporânea possíveis. Então, é possível termos nesses ambientes sistemas de automação futurista e itens antigos lado a lado em harmonia.

Mas é claro que há coisas que jamais serão deixadas de lado nas decorações de casas de campo. Por exemplo, a exposição de elementos em materiais naturais, como barro.

Também objetos feitos artesanalmente, como cestos de palha, herdados da família, como colchas de crochê, e lembram as atividades praticadas nas fazendas. Tudo remete às sensações de nostalgia, afeto, conforto, e as melhores recordações.

Em decoração de casas de campo é bastante comum vermos diversos móveis e revestimentos em madeira natural em acabamento mais opaco. Inclui artefatos feitos de madeiras de demolição e de restos de caixotes de feiras.

E junto destas peças pode-se ter garrafas de vidro, pedaços de grades - como de porteiras -, e itens ainda mais inusitados para nós, como baldes de leite e rodas de charretes.

-

Para finalizar este texto, não poderíamos deixar de citar ou reforçar a mensagem da importância da integração desta arquitetura com a natureza.

Isso implicaria a abertura de janelas e portas para os jardins do lado de fora, mas também a inserção de muitas plantas vivas na decoração de interiores também. E é possível considerar, talvez, a presença do elemento água equilibrando os cenários, talvez em fontes e espelhos d’água.

Essas dicas de decoração foram criadas pela equipe Viva Decora.