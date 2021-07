Cartucho de videogame Zelda é vendido por quase 5 milhões de reais

Um cartucho para o antigo console Nintendo NES do lendário videogame "The Legend of Zelda" foi leiloado nesta sexta-feira (9) pelo recorde de US$ 870.000, anunciou a casa de leilões Heritage em um comunicado.

"Esta é a peça central" de uma venda que está sendo conduzida parcialmente de maneira virtual até o domingo e inclui "443 lotes", explicou Eric Bradley, porta-voz da empresa com sede em Dallas, à AFP.

Datada de 1987, o cartucho vendido ainda se encontrava lacrado na embalagem original.

Segundo a casa de leilões, trata-se de um "recorde mundial para um jogo de videogame", superando a venda, em Abril passado, também pela Heritage, de um cartucho de Super Mario Bros para Nintendo NES datado de 1986, comercializado a 660.000 dólares.

A Heritage não divulgou a identidade do comprador.

Mistura de aventura, ação e exploração em um universo de magia, Zelda é um dos títulos mais significativos da história dos videogames e um dos pilares da Nintendo até hoje.

Os videogames retrô vêm obtendo sucesso crescente entre os jogadores nostálgicos há vários anos.