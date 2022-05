Cartier abre inscrições para o Women’s Initiative na próxima semana

O programa Cartier Women's Initiative abre na próxima semana as inscrições para a edição de 2023. Desde 2006, a iniciativa busca capacitar as mulheres empreendedoras de impacto com apoio financeiro, social e de capital humano para expandir seus negócios e desenvolver suas habilidades de liderança.

Este programa anual de empreendedorismo internacional está aberto a empresas dirigidas por mulheres de qualquer país e setor que pretendam ter um impacto social e/ou ambiental sustentável.

Mais de 262 mulheres, de 62 países, já foram apoiadas pelo projeto. Com isso, já foram concedidos um total de 6.440.000 de dólares em subsídios para apoiar seus negócios, todos impulsionados por uma convicção em comum: solucionar os desafios globais mais urgentes.

Após a celebração do seu 15º aniversário no Dia Internacional da Mulher na Expo Mundial de Dubai em março, a Cartier Women’s Initiative tem buscado maneiras de estender as oportunidades para impactar mais empreendedores em todo o mundo e garantir que o programa evolua junto com novos desenvolvimentos em seu ecossistema global.

Assim, para sua edição de 2023, o programa está se expandindo com a criação de novos prêmios temáticos e regionais.

Prêmios Regionais: o programa agora cobre 9 regiões

A fim de aumentar ainda mais seu impacto e refinar seu apoio a diferentes regiões, o programa está expandindo para 2 novas categorias regionais: África Subsaariana Francófona e Oceania. Serão selecionadas 3 finalistas de cada uma das 9 regiões. Portanto, 27 finalistas representando 9 regiões do mundo: América Latina e Caribe, América do Norte, Europa, África Subsaariana francófona, África anglófona e lusófona, Médio Leste e Norte da África, Leste Asiático, Sul da Ásia e Ásia Central e Oceania serão anunciados em Abril de 2023.

Prêmios Temáticos

Além do prêmio Science & Technology Pioneer lançado em 2021, um Prêmio de Diversidade, Equidade e Inclusão será criado para incentivar soluções empreendedoras projetadas para fechar lacunas de acesso, resultado ou oportunidades para comunidades que foram sub-representadas ou mal atendidas. Enquanto os outros prêmios regionais e temáticos da Cartier Women's Initiative se concentram no apoio às mulheres, este prêmio piloto é aberto a todos os gêneros.

Serão selecionados 3 finalistas para cada um desses 2 prêmios temáticos: Prêmio Pioneiro em Ciência e Tecnologia e Prêmio Diversidade, Equidade e Inclusão. Portanto, 6 vencedores serão anunciados em Abril de 2023.

Informações gerais

Tanto para os prêmios Regionais quanto para os Temáticos, o processo de seleção é dividido em duas fases:

Fase 1, em abril de 2023: os três principais finalistas de cada um dos prêmios são anunciados.

Fase 2, em maio de 2023: o júri seleciona os vencedores em primeiro, segundo e terceiro lugares que serão anunciados durante a cerimônia de premiação da Cartier Women's Initiative.

O primeiro colocado levará para casa 100.000 dólares, enquanto o segundo e terceiro os premiados receberão 60.000 dólares e 30.000 dólares.

Por fim, os 33 premiados (27 Premiados Regionais e 6 Premiados Temáticos) se beneficiarão de mentorias personalizadas, visibilidade na mídia, oportunidades de networking e Programa de Empreendedorismo Social presencial e/ou Programa de Educação Executiva INSEAD.

A chamada para a edição de 2023 da Cartier Women’s Initiative será aberta em 16 de Maio de 2022 e encerra em 30 de junho, 2022 às 14h (CEST).

