Carros elétricos já são dois terços do mercado na Noruega

A venda de carros elétricos na Noruega no ano passado subiu 48%, o que deu à categoria participação de dois terços no mercado do país. A Tesla foi a marca mais vendida.

A Noruega quer se tornar o primeiro país a encerrar a venda de veículos com motores a combustão até 2025 e dá incentivos fiscais para veículos elétricos.

A Tesla teve participação de 11,5% nas vendas totais do mercado norueguês, o que tornou a montadora norte-americana a número um no país pela primeira vez, à frente da Volkswagen, que ficou com fatia de 9,4%.