Carro zero mais barato do Brasil em 2024 custa mais de R$ 70 mil

Com a mudança de ano, algumas montadoras que atuam no Brasil atualizaram suas tabelas de preços. Se em 2023 os carros mais em conta estavam abaixo dos R$ 70.000, em 2024 eles superam este valor. O veículo zero quilômetro com menor preço no país é o Renault Kwid na versão Zen por a partir de R$ 71.190. O valor pode subir, dependendo dos equipamentos e acessórios opcionais.

O subcompacto produzido em São José dos Pinhais, no Paraná, é vendido em quatro versões (Zen, Intense, Intense Pack Biton e Outsider). O carro conta com quatro airbags, controles de estabilidade e tração, ar-condicionado, vidros elétricos dianteiros e rádio com bluetooth na versão Zen, a mais procurada pelos consumidores.

O Kwid se destaca pelo seu baixo consumo de combustível. Com etanol no tanque, rende 70 cv de potência a 5.500 rpm e torque de 9,8 kgfm a 4.250 rpm. Com gasolina, são 66 cv a 5.500 rpm e 9,4 kgfm a 4.250 rpm.

Versão elétrica

Além da versão à combustão, a Renault tem o Kwid E-Tech, 100% elétrico. O carro tem custo a partir de R$ 123.490. Na parte técnica, o modelo tem aceleração de 0 a 50 quilômetros por hora em 4,1 segundos. A autonomia é de 185 quilômetros, segundo o Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV).

A bateria tem capacidade 26,8 kWh e pode ser carregada em uma tomada doméstica de 110 ou 220 volts. Em carregador de alta capacidade leva 40 minutos para atingir os 80% da bateria.

Carros que estão entre os mais baratos

Além do Kwid, entram na lista dos mais baratos do Brasil o Fiat Mobi, que custa a partir de R$ 71.990, o Citroën C3, com valor de R$ 72.990, e o Peugeot 208 (R$ 73.990). Já na categoria acima de R$ 80.000 está o Fiat Argo, com preço de R$ 83.490.

