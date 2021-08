Carolina Ferraz: como a atriz se tornou uma 'usina de projetos' no YouTube

Como a internet bem notou na última semana com a chegada de Marcos Mion à Globo, entrar ou sair da maior emissora de televisão do país pode ser decisivo para a carreira artística de alguém. Foi assim também para Carolina Ferraz: mas ao contrário do que pressupõe o senso comum, a carreira da atriz decolou justamente após a sua saída da emissora carioca. Lançado há pouco mais de um ano, seu canal no YouTube já acumula mais de 260 mil inscritos - por lá, a estrela do meme "eu sou ryyyca!" conversa direto com o público sobre cozinha, maternidade, moda, espiritualidade e também empreendedorismo.

"Como atriz, você é a sucessão de papeis que você consegue fazer, e não daqueles que você tem competência para fazer. Eu posso ser uma ótima atriz, mas se eu não conseguir espaço para expressar isso, você não vai saber", explica a agora apresentadora do Domingo Espetacular, da Record, à EXAME. "Artisticamente, ter uma relação de trabalho assim me prejudicou. E a minha história com a internet partiu dessa busca por liberdade. Se eu quisesse me comunicar, eu tinha que ser eu, na primeira pessoa. Hoje, sinto que eu virei uma usina de projetos!"

Um desses vários novos projetos de Ferraz - que já produziu até uma minisérie de comédia no YouTube - foi ao ar recentemente: é o quadro "She Is The Boss", onde ela entrevista mulheres que gerenciam suas próprias vidas e carreiras e que têm histórias inspiradoras para contar. Entre elas estão a também atriz Deborah Secco, as influenciadoras Camila Coutinho e Mari Saad e a empresária Luiza Helena Trajano, do Magazine Luiza - um caso de sucesso que chamou a atenção da apresentadora por outro motivo.

"Em 1981, lá na cidade dela [Franca, no interior de SP], a Luiza informatizou toda a empresa dela, mesmo sendo só três lojas. Como ela fez isso naquele tempo?", contou Ferraz em entrevista ao YouTube da EXAME. "Ou seja, já naquela época, ela já era uma pessoa que estava conectada com alguma outra coisa. Isso é tão legal e interessante! Cada pessoa com quem eu converso vai me ensinando mais."

Confira a entrevista completa da Carolina Ferraz à EXAME: