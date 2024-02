Carnaval, frevo e corrida: cinco lançamentos de sneakers em fevereiro

A poucos dias do início do Carnaval, a Converse e a Rainha apresentam modelos de tênis com temas inspirados na celebração. Com designs vibrantes e cores chamativas, os calçados refletem a energia e a exuberância da festa brasileira. Em colaboração com o artista plástico brasileiro Sancler Graffit, a Rainha apresenta o tênis VL 2500 Frevo, que celebra o ritmo musical do frevo. Já a Converse adiciona cinco modelos festivos. Além destas marcas, Adidas, Fila e New Balance também trazem novidades ao mercado.

Converse

Em 2024, a Converse aposta mais uma vez em uma coleção celebrando o Carnaval, com itens exclusivos em sua linha de produtos. Os tênis da coleção deste ano são o Chuck Taylor All Star Carnaval Preto, Chuck Taylor All Star Move Carnaval Branco, Chuck Taylor All Star Lift Carnaval Preto, Chuck 70 Carnaval Branco e o Chuck 70 Plus Carnaval Branco, todos trazendo uma iconografia que remete às festas de rua dessa época.

Além de estarem disponíveis no e-commerce brasileiro da Converse, os pares da coleção de Carnaval estarão em destaque na loja própria da marca. Nos dias 6, 7 e 8 de fevereiro, das 14h às 18h, no Shopping Cidade de São Paulo, na Avenida Paulista, haverá uma ativação de customização de peças para influenciadores e clientes arregaçarem as mangas e liberarem as ideias para armarem seus looks para a folia, sejam tênis, sejam peças de vestuário.

Rainha - VL 2500 Frevo

Rainha apresenta o modelo VL 2500 Frevo

Em colaboração com o artista plástico brasileiro Sancler Graffit, a Rainha apresenta o tênis VL 2500 Frevo, que celebra o ritmo musical do frevo, declarado Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela Unesco, e a conexão dos frevistas com a marca. Com o conceito “O ritmo não para”, o VL 2500 Frevo respeita a silhueta icônica do VL, que foi adotado há décadas pelos frevistas, por ser um calçado extremamente leve, flexível, durável e com ótima aderência, devido ao solado de borracha.

O VL 2500 Frevo surge em cabedal estiloso, em versão unissex, na cor branca e numeração do 34 ou 44, por R$ 189,99.

Fila - FX-2 Trionfo

Fila - FX-2 Trionfo

Em homenagem à jornada do tênis como esporte em provas mundiais, a Fila apresenta o FX-2 Trionfo. Em homenagem aos triunfantes, a cor verde traz a vitalidade e a conquista com os ramos de oliveira-selvagem no design do calçado para os dias de hoje. Na língua, o brasão resgata todo esse legado com os louros, a bola de tênis e a referência à Biella, na Itália, onde a Fila foi originalmente fundada, conectando ainda mais a origem da marca com o esporte. A clássica Fila Flag está no couro premium que envolve o Trionfo, somando-se à sola, que é 100% de borracha, e à palmilha perfurada e com transfer, garantindo qualidade ao usuário.

Com numeração do 34 ao 45, o lançamento estará disponível a partir de hoje, 7, no site e na loja Fila do BarraShopping por R$ 699,99.

Adidas - Dropset 2

Adidas - Dropset 2

Nesta semana a Adidas lançou a coleção Training SS24 Strength feita parcialmente com material reciclado e criada para permitir que os atletas explorem ainda mais sua própria força. Confeccionadas com a tecnologia Aeroready, que utiliza materiais antitranspirantes e absorventes para manter a sensação de pele seca, e a tecnologia Adistrong, que foi desenvolvida a partir de insights de atletas e estudos de mapeamento corporal, o drop foi feito para garantir uma boa performance em treinos diversos – seja musculação, funcional, crossfit, entre outros. A coleção inclui o tênis Dropset 2 que foi desenvolvido para trazer estabilidade e suporte a cada movimento.

New Balance - FuelCell SuperComp Elite v4

New Balance - FuelCell SuperComp Elite v4.

Para o primeiro lançamento do ano, a New Balance apresenta o FuelCell SuperComp Elite v4, considerado o modelo com o maior retorno de energia já elaborado pela marca dentro de sua plataforma de tecnologia FuelCell. O calçado, desenvolvido principalmente para o uso no dia da prova e voltado para corredores de nível intermediário a avançado, passou por atualizações no cabedal e na entressola. Resultando um tênis que entrega mais leveza, velocidade e responsividade na passada. O novo composto FuelCell com infusão de Peba, combinado com a tecnologia Energy Arc presente em uma placa de carbono mais leve e responsiva, oferece ao corredor o maior retorno de energia de todos os tempos entre os calçados que fazem parte da plataforma FuelCell, da New Balance.

O FuelCell SuperComp Elite v4 está à venda no e-commerce e nas lojas físicas da New Balance, e também em lojas especializadas, com o preço sugerido de R$ 1.999,99.