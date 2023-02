Carnaval em São Paulo: 6 lugares para curtir a folia fora dos bloquinhos

Foi-se o tempo em que era preciso sair de São Paulo para aproveitar o Carnaval. A capital paulista hoje é dona de uma das festas mais concorridas do Brasil. A folia, represada por dois anos pela pandemia, deve ser composta por cerca de 530 blocos e reunir 15 milhões de pessoas até a quarta-feira de Cinzas, de acordo com estimativas da Prefeitura de São Paulo. Entre as atrações confirmadas, nomes como Maria Rita, Alceu Valença, Pabllo Vittar e Daniela Mercury.

Mas nem só de rua e avenida é feito o Carnaval paulistano. Confira uma seleção de bares e restaurantes que têm diferentes programações ou que estão na rota dos bloquinhos e são ideais para dar uma escapada da bagunça.

Exquisito

O bar de alma latina fica perto da farra dos bloquinhos, mas com distância suficiente para comer e beber sem um pandeiro na orelha. Ali, um chilli con carne e uma michelada (cerveja, caldo de limão e molho de pimenta) são a pedida. Os que não dispensam uma cervejinha - afinal, é Carnaval -, encontram a peruana Cusqueña, coisa rara por aqui.

Serviço: Rua Artur de Azevedo, 2079 - Pinheiros.

Café Hotel

De quarta (15) até a terça de Carnaval (21), o animado bar do Baixo Pinheiros promove sete festas. A primeira delas é embalada por clássicos do Carnaval das décadas de 80 e 90 com o Bloco da Periquita e o DJ Rodrigo Raposa. De quinta (16) a domingo (19) a trilha privilegia disco e house music com diferentes DJs e, na segunda (20), o som fica por conta de N.A.S.S.I, Mandraks e DJ Mau Mau. Por fim, tem bloco com marchinhas na terça (21), no Carna Café.

Serviço: Rua Amaro Cavalheiro, 22 - Pinheiros.

Gaarden Greenhouse

Um dos pontos mais charmosos do Largo da Batata, o bar inspirado nos “jardins de cerveja” alemães também preparou atrações para quem quer curtir a folia sem samba, mas com os chopes da cervejaria belga Hoegaarden. Sexta e terça tem rock com Baby Labarba, domingo e segunda é a vez da MPB de Osvaldinho e no sábado ambos dividem a programação. Na quarta, último dia de agenda, a atração é Andrea.

Serviço: Rua Fernão Dias, 672 - Pinheiros.

Èze

A nova casa dos restaurateurs Marcelo Muniz e Vitor Carvalho ocupa uma portentosa esquina dos Jardins e é ideal para quem prefere uma opção mais low profile. Afastado do epicentro do agito, mas com alguns bloquinhos por ali, o restaurante de pegada mediterrânea é o lugar para se bebericar sem pressa um clericot na calçada. Para um programa mais completo, há pratos como o ravióli de pescada amarela com emulsão de manteiga de ervas.

Serviço: Alameda Tietê, 513 - Jardim Paulista.

Tantin

O boteco gastronômico do chef Marco Aurélio Sena fica em meio ao corredor de bloquinhos da Rua dos Pinheiros e tem mesas na calçada, ideais para quem quer ver a banda passar. Para preparar o estômago para os bebericos - ou mesmo curar uma eventual ressaca do dia anterior -, a sugestão é seu já clássico arroz maria isabel, com carne de sol, queijo coalho e ovo caipira. Entre os bebericos, treme treme (cachaça de jambu, cítricos, hortelã e xarope de capim-santo) e uma caprichada caipirinha de caju, limão e manjericão.

Serviço:Rua dos Pinheiros, 987 - Pinheiros.

Fino da Bossa

Nada tradicional, esse bar instalado dentro de uma galeria de arte (a New Gallery) funciona para o público apenas de quarta e quinta, das 19h às 23h, e tem apenas 30 lugares. Enquanto os blocos passam na rua, seu pequeno palco sedia shows intimistas de Luiza Strufaldi (dia 15), Rosa Avila & David Pasqua (16), o blues de JM & The Chartbeats (22) e Luzia Rosa com a apresentação “Autótrofa” (23).

Serviço:Av. Brigadeiro Faria Lima, 473 – Pinheiros.

